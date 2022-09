Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. Poznaliśmy datę premiery i szczegóły dodatku

W końcu.

Pierwszy duży dodatek do Cyberpunk 2077

"Przygotuj się na Widmo Wolności — dodatek szpiegowski do gry Cyberpunk 2077, którego akcja toczy się w zupełnie nowej dzielnicy Night City. Premiera odbędzie się w 2023 roku na platformy PC, XSX, PS5 i Stadia"

Niewielka aktualizacja Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Edgerunners - dziennik zmian

Garderoba pozwala na zmianę wyglądu stroju bez zmiany statystyk pancerza. Możesz stworzyć do 6 zestawów ubrań, wykorzystując posiadane przez siebie części garderoby. Dostęp do szafy uzyskasz w każdym z mieszkań i kryjówek V. Możesz przełączać części garderoby w panelu ekwipunku.

3 nowe kontrakty dla fixera

Kappa (pistolet typu Smart)

Senkoh LX (Karabin maszynowy typu Tech)

Ikoniczny karabin precyzyjny Ostatni Krytyk (do zdobycia w kontrakcie: Betonowa pułapka)

VST-37 (strzelba typu Power)

MA70 HB (Lekki karabin maszynowy typu Power)

Kyubi (karabin szturmowy typu Power)

Nóż z neurotoksyną (+ ikoniczny wariant Niebieski Kieł)

Nóż punka (+ ikoniczny wariant Łowca Głów)

Pazur (topór)

Żyleta (maczeta)

Cut-O-Matic (miecz łańcuchowy)

Dodano funkcję międzyplatformowych postępów. Twoje ostatnie zapisy zostaną automatycznie przesłane do chmury, dzięki czemu będziesz mógł kontynuować grę na innych platformach. Międzyplatformowe postępy działają dla każdego typu zapisu (szybki, automatyczny, ręczny, itp.). Funkcja będzie dostępna po zalogowaniu na konto (z poziomu menu głównego lub po wejściu do gry i wybraniu menu „Wczytaj grę”). W przypadku wersji konsolowych z ograniczeniami regionalnymi postępy międzyplatformowe mogą nie działać w pełni. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Dodano kilka sekretów związanych z serią anime Cyberpunk: Edgerunners, które czekają na odkrycie w Night City – między innymi nowy sprzęt i nowe funkcje trybu fotograficznego.

Możesz teraz zagrać w zupełnie nową minigrę, która jest dostępna na automatach znajdujących się w Night City, między innymi w mieszkaniach w Northside, Japantown oraz Glen. Wspinaj się w tabeli liderów, aby zdobyć specjalne nagrody, w tym gotówkę i przedmioty! Jeśli podoba ci się Wyścig Płotki w Cyberpunku 2077, sprawdź go w wersji mobilnej na Androida i iOS. Pamiętaj jednak, że twoje wyniki w grze i wersji mobilnej nie są współdzielone.

Teraz w trybie fotograficznym możesz robić zdjęcia Nibblesowi! Po wejściu do trybu fotograficznego przejdź do zakładki „Poza” i wybierz Nibblesa w sekcji „Postać”. Pamiętaj, że opcja ta będzie dostępna dopiero po zaproszeniu Nibblesa do mieszkania V.

Odwrócona oś kamery będzie teraz uwzględniana także w trybie fotograficznym.

Zwiększono kąt obrotu kamery w trybie fotograficznym z 60/-60 do 90/-90 stopni, co umożliwia wykonywanie zdjęć w pionie.

Dodano opcję modyfikacji twarzy i ciała V w klinikach ripperdoców.

V nie będzie się już bez końca kręcić w panelu tworzenia postaci.

Usunięto błąd, w wyniku którego nie można było podnieść łupów z dronów.

Usunięto błąd, w wyniku którego nie można było podnieść łupów, jeśli były całkowicie lub częściowo przysłonięte roślinnością.

Naprawiono reakcję NPC-ów, która uruchamia się podczas wpadania na nich.

Naprawiono problem, w którym spanikowani NPC-e pozostawali w bezruchu lub kucali, zamiast używać wyznaczonej animacji „ręce do góry”.

Jeśli NPC-e zostali powaleni lub wytrąceni z równowagi podczas strzelania, będą teraz nadal strzelać bez celu.

Dostosowano niektóre pojazdy do nowego trybu palenia gumy wprowadzonego w aktualizacji 1.5; wiele z nich także dopracowano.

Dodano nowy wariant Thorton Colby napędzany na dwie osie (CST40).

Naprawiono błąd, w wyniku którego pojazdy jechały do tyłu podczas hamowania przy niskich prędkościach.

Naprawiono błąd, w wyniku którego odłączenie się od punktu dostępu tuż przed rozpoczęciem minigry hakowanie, a następnie ukończenie tej minigry, powodowało, że punkt dostępu pozostawał aktywny, umożliwiając ponowne połączenie się z nim.

Naprawiono problem, w wyniku którego Biomonitor nie przywracał zdrowia w niektórych okolicznościach.

Naprawiono problem, w wyniku którego zdrowie gracza spadało wyjątkowo szybko pod wpływem efektu podpalenia, jeśli NPC, który zastosował ten efekt, wykonał wślizg z Sandevistanem.

Obniżono cenę sprzedaży moda Analiza celu i zmieniono liczbę komponentów wymaganych do jego wytworzenia.

Zmieniono statystyki noża ikonicznego Stinger. Ataki na zatrutych wrogów będą miały teraz 100% szans wywołania krwawienia. Ataki na krwawiących wrogów będą miały 100% szans na spowodowanie zatrucia.

Bronie z kategorii długie ostrze przeniesiono do innych kategorii:

Nóż kuchenny przeniesiono do kategorii noży

Tomahawk przeniesiono z broni obuchowej do broni ostrej i umieszczono w nowej kategorii toporów razem z nowym toporem Pazur.

Maczetę i Kukri przeniesiono do nowej kategorii maczet wraz z nową maczetą Żyleta.

Zastąpiono standardowy nóż rzeźnicki wersją ikoniczną. Jeśli gracz posiadał nóż rzeźnicki, zostanie on zastąpiony przez nóż. Jeśli gracz posiadał recepturę na stworzenie noża rzeźnickiego, otrzyma recepturę na nóż o tym samym stopniu rzadkości.

Zbalansowano karabiny snajperskie. Po zainwestowaniu w ten archetyp broni, gracz za pomocą karabinu snajperskiego będzie w stanie wyłączyć wroga jednym strzałem. Zmniejszono obrażenia zadawane przez karabin snajperski Overwatch. Karabin snajperski Nekomata będzie teraz łatwiej kontrolować podczas ładowania.

Obniżono cenę pistoletu typu Power Slaught-O-Matic, który można nabyć w automatach.

Pan Twardeusz będzie miał teraz nowy efekt ikoniczny, który zwiększa obrażenia podczas uderzania NPC-ów w twarz. Będzie miał również szansę oszołomić wrogów silnymi atakami. Kontrolery będą teraz stale wibrowały podczas trzymania broni.

Karabin snajperski O'Five będzie miał teraz nowy efekt ikoniczny, powodujący większe eksplozje, które mogą podpalić cele. Im więcej wrogów będzie płonąć, tym większe wzmocnienie gracz otrzymuje do obrażeń krytycznych i szybkości przeładowywania. Będzie on teraz posiadał unikalną lunetę i wymagał budowy ciała na poziomie 20.

Karabin szturmowy Divided We Stand będzie miał teraz nowy efekt ikoniczny. Pociski będą miały większą szansę na nietrafienie w cel, ale zyskają możliwość eksplozji tworzącej chmury biologiczne. Chmury te gwarantują zatrucie pobliskich wrogów.

Pistolet maszynowy Yinglong będzie miał teraz nowy efekt ikoniczny. Znacznie zwiększono szansę na wywołanie eksplozji EMP. Zwiększono rozmiar magazynku, aby można było siać spustoszenie za pomocą eksplozji EMP.

Usunięto miejsce na lunetę z karabinów precyzyjnych typu Tech (M-179 Achilles i Widow Maker). Jeśli gracz posiadał taki karabin z dołączoną lunetą, zostanie ona usunięta i umieszczona w ekwipunku.

Różne typy noży będą teraz wracały w różnym czasie, który określono w ich opisach.

Naprawiono błąd, w wyniku którego Skippy miał ekstremalnie niskie obrażenia na sekundę w zapisach dokonanych w wersjach gry 1.3 i 1.31.

Naprawiono problem, w wyniku którego możliwe było kupowanie/wytwarzanie amunicji po osiągnięciu limitu amunicji, co skutkowało marnowaniem pieniędzy/komponentów.

Naprawiono błąd, w wyniku którego ostrza modliszkowe z modyfikatorami obrażeń po użyciu emitowały oślepiające światło.

Szybkie ataki wręcz nie będą już uwzględniać efektów z aktualnie wyposażonej i wyciągniętej broni.

Dodano nowe atuty trucizny – Żrąca trucizna i Bolesna odtrutka (drzewko umiejętności Ninjutsu), zastępując odpowiednio atuty Przyspieszenie nieuniknionego i Neurotoksyna.

Naprawiono problem, w wyniku którego atut Zaklinacz broni nie działał z JKE-X2 Kenshinem i DR-12 Quasarem.

Zrównoważono atut Daleki strzał. Teraz przyznaje on dodatkowe obrażenia tylko do pewnego progu odległości.

Naprawiono błąd, w wyniku którego wytworzenie przedmiotu przy użyciu komponentu ze znacznikiem zadania mogło nie spowodować usunięcia tego komponentu z ekwipunku, jeśli gracz miał atut Ex Nihilo.

Dodano więcej sekretów, które gracze mogą odkryć w Night City. Ze względu na pewne ograniczenia techniczne, zmiana ta nie jest dostępna na konsolach poprzedniej generacji.

Wprowadzono małe poprawki związane z interakcjami w kryjówkach i mieszkaniu V.

V będzie teraz spać w łóżku przez czas ustawiony przez gracza.

Dom lalek – naprawiono błąd, w wyniku którego bar Lizzie's był zamknięty podczas regularnych godzin otwarcia.

Bunraku – ułatwiono korzystanie z szybów wentylacyjnych w celu wejścia na dach z tajnego pokoju ochrony.

Delamain: The Glen, Delamain: Badlandy – zadanie będzie teraz prawidłowo sklasyfikowane jako nieudane, jeśli gracz zniszczy Delamaina.

Ostatnia przysługa – samochód Scorpiona nie będzie się już zacinać podczas zjeżdżania z rampy.

Metamorfozy – naprawiono problem, w wyniku którego animacja kaszlu była odtwarzana z opóźnieniem, powodując problemy wizualne.

Relikt przeszłości – towar Samuraja wrócił do sprzedaży u Karima i będzie dostępny cały czas na targu Cherry Blossom po wykonaniu zadania.

Skok na głęboką wodę – naprawiono błąd, w wyniku którego eliminowanie wrogów przy użyciu hacków mogło powodować, że cel opcjonalny „Poczekaj na okazję, żeby po cichu ściągnąć strażników” pozostawał aż do końca zadania.

Kwestia czasu – naprawiono problem, w wyniku którego zapisywanie gry mogło zostać trwale wyłączone po sekwencji Braindance'u.

Bilet wstępu – naprawiono błąd, w wyniku którego przerwanie zadania mogło skutkować zatrzymaniem całej muzyki bojowej.

Kontrakt: Czwarta bezwładza – naprawiono błąd, w wyniku którego kolejne zadania od Reginy były zablokowane, jeśli Max zginął podczas kontraktu.

Kontrakt: Ciepło, cieplej... – naprawiono błąd, w wyniku którego wrogowie pojawiali się przed rozpoczęciem kontraktu, przez co w przypadku ich zabicia gracz nie mógł użyć substancji chłodzącej na 8ug8ear.

Kontrakt: Ciepło, cieplej... – naprawiono błąd, w wyniku którego samochód Wakako powoli odjeżdżał, a następnie znikał z pola widzenia gracza.

Kontrakt: Zabawy z bronią – usunięto błąd, w wyniku którego można było zabić Rebecę przed rozpoczęciem kontraktu, co blokowało postępy.

Kontrakt: Miliard w rozumie – naprawiono błąd, w wyniku którego można było rozmawiać z niektórymi NPC-ami w domu pogrzebowym, mimo że byli martwi.

Kontrakt: Gałązka oliwna – naprawiono błąd, w wyniku którego zadanie było wznawiane z celem „Porozmawiaj z mężczyzną uwięzionym w bagażniku”, jeśli samochód z Alexem Pushkinem wybuchł.

Kontrakt: Zgrany do nitki – naprawiono nieprawidłowe reakcje NPC-ów po wybuchu walki w barze Kashuu Hanten.

Kontrakt: Ostatnia podróż Trevora – naprawiono błąd, w wyniku którego ciało Trevora nie pojawiało się w zamrażarce.

Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było znaleźć broni Psalm 11:6 w Podejrzeniu przestępczości zorganizowanej w Santo Domingo.

Dodano Poliwęglaonowe szelki techniczki z nanorurek (warstwa wierzchnia z zestawu technika) jako łup dostępny w świecie gry.

Dodano Lekkie korsarki dziennikarki powlekane utwardzaną gumą (z zestawu dziennikarza) jako łup dostępny w świecie gry.

Na nowo dostosowano warunkowanie niektórych wiadomości radiowych związanych z kontraktami. W efekcie wiadomości powinno być więcej.

Dodano podgląd przedmiotu, aby można było zobaczyć przedmiot na V przed jego zakupem.

Dodano opcję wyłączenia napisów radiowych w kategorii Dźwięk w Ustawieniach. Będą one domyślnie wyłączone.

Wartość monetarna przedmiotów umieszczonych w skrytce będzie teraz poprawnie określona w opisie.

Przeorganizowano niektóre opcje i kategorie w Ustawieniach gry.

Naprawiono problem, w wyniku którego języki wykorzystujące znaki dwubajtowe (koreański, chiński uproszczony, japoński, chiński tradycyjny) wyświetlały nakładające się na siebie nazwy i daty plików zapisu na ekranie wczytywania.

Naprawiono błąd, w wyniku którego liczba dostępnych komponentów sprzętu w różnych slotach nie była aktualizowana po rozmontowaniu sprzętu.

Zoptymalizowano wydajność ekranów Ekwipunek i Sprzedawca.

Naprawiono błąd, w wyniku którego na ekranie czasem pozostawał ciemny prostokąt.

Wprowadzono niewielkie poprawki do interfejsu i ulepszenia do sekcji tworzenia postaci, wytwarzania i wiadomości; wprowadzono także usprawnienia w obrębie wyskakujących okienek oraz śledzenia zadań.

Dodano opcję aktywowania zawartości dodatkowej z poziomu menu zawartości dodatkowej.

Naprawiono błąd, w wyniku którego liczba dostępnych punktów Atrybutów wyświetlana na ekranie po zdobyciu poziomu była nieprawidłowa.

Neonowe obręcze do motocykli są teraz dostępne w różnych kolorach.

Dodano nowe fryzury w sekcji tworzenia postaci.

Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre pojazdy mogły pojawiać się w sposób niezgodny z nawierzchnią drogi.

Naprawiono błąd, w wyniku którego samochody w ruchu ulicznym nachodziły na siebie, gdy włączony był tryb mało wydajnego dysku.

Usunięto błąd, w wyniku którego części niszczonych samochodów były niezniszczalne i lewitowały w powietrzu.

Ulepszono dynamiczne skalowanie rozdzielczości.

Naprawiono błąd, w wyniku którego ostatni strzał oddany z broni nie miał animacji odrzutu.

Siostra i brat – naprawiono problem z przenikaniem trawy przez podłogę w drodze do biura Yorinobu.

Dodano efekty specjalne przeładowywania broni podczas noszenia ciała.

Ulepszono efekty specjalne rzucania nożem.

Umarł boss, niech żyje boss – imprezowa muzyka na 6th Street będzie teraz głośniejsza.

Stróże bezprawia – naprawiono błąd, w wyniku którego wszczęcie walki ze zbirami na bazarze, a następnie opuszczenie obszaru bez ich zabicia powodowało, że muzyka bojowa była odtwarzana w nieskończoność.

Dostosowano presety ustawień graficznych, aby zapewnić wyższą jakość.

[Steam Deck] Naprawiono błąd, w wyniku którego dedykowany preset, zamiast poprawnie dostosowywać ustawienia grafiki, zmieniał je na poziom ultra.

[Steam Deck] Naprawiono błąd, w wyniku którego gra przestawała odpowiadać po próbie zmiany przypisania klawiszów.

[Xbox Series S] Dodano nowy tryb wydajności, który można włączyć w Ustawieniach > Wideo > Tryb graficzny. FPSy dążą do 60 w 900p z dynamicznym skalowaniem rozdzielczości (w zakresie od 800p do 1080p).

Dodano obsługę języka portugalskiego (wariant brazylijski) do płyt dostępnych w Portugalii (kody PlayStation: CUSA-16579 i CUSA-25194). Więcej informacji na temat obsługi języków znaleźć można tutaj: Xbox, PlayStation.

Usunięto problem, w wyniku którego przełączanie między perspektywą pierwszej osoby a perspektywą trzeciej osoby powodowało zauważalne opóźnienie.

Rozwiązano problem z opóźnieniem w sterowaniu w trybieray tracingu na konsolach nowej generacji.

Dodano wsparcie nowego folderu modów (\Cyberpunk 2077\mods). Nowe mody, kompatybilne z REDmod powinny być umieszczane w folderze \Cyberpunk 2077\mods.

Gra nadal obsługuje wczytywanie starych modów z folderu archiwum, ale należy pamiętać, że nie pojawią się one w menu REDmoda. Nowe mody, kompatybilne z REDmod powinny być dodawane do nowego folderu modów dla najlepszych efektów."

Dodano parametr wiersza poleceń -modded, który pozwala uruchomić grę z modami. Można dzięki niemu także włączać i wyłączać mody za pomocą REDlaunchera oraz GOG Galaxy.

Rozszerzono funkcjonalność telemetrii o dane związane z modami.

Dodano opcję wczytywania zmodyfikowanych plików tweakdb.bin i .redscripts.

Dodano opcję wczytywania deskryptora mods.json do modów zainstalowanych przez użytkownika.

Dodano osobny wątek audio do modyfikowania dźwięku.

Naprawiono niektóre problemy z alokacją pamięci TweakDB.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni, dziś poznaliśmy przyszłość gry Cyberpunk 2077 . Powiedzmy sobie otwarcie: ta od dnia premiery rysowała się w coraz ciemniejszych barwach. Przeciętna jakość gry, opieszałość w udostępnianiu krytycznych aktualizacji, czy wreszcie notoryczne przesuwanie w czasie premiery pierwszych dodatków. CD Projekt RED chce nadrobić stracony czas. Polskie studiowało przedstawiło dziś pierwsze szczegóły dodatku do Cyberpunka 2077.W trakcie specjalnego wydania Night City Wire ujawniono tytuł nadchodzącego dodatku do gry Cyberpunk 2077. Pierwszy DLC do Cyberpunk 2077 to Widmo Wolności. Zwiastun Cyberpunk 2077: Widmo Wolności trafił już do sieci - obejrzycie go poniżej.- czytamy w opisie filmu.Gabe Amatangelo, reżyser gry, ujawnił też, że graczom wcielającym się w V przyjdzie spotkać się z nigdy wcześniej nie prezentowanymi postaciami. Dodatkowo, Keanu Reeves w specjalnym wideo poinformował o swoim powrocie do roli Johnny'ego Silverhanda.Jak widać na wszystko co związane z Cyberpunk 2077 CD Projekt RED każe naprawdę długo czekać. Nie podano konkretnej daty premiery, co rodzi obawy dotyczące debiutu nawet w drugiej połowie przyszłego roku.W oczekiwaniu na premierę dużego dodatku gracze mogą sprawdzić nową, darmową aktualizację dla Cyberpunka 2077 związaną z anime Cyberpunk: Edgerunners. Wprowadza ona do gry m.in. unikalne przedmioty inspirowane serialem, system transmogryfikacji, cross-progresję, minigrę Bieg przez płotki (dostępną również na urządzeniach mobilnych iOS i Android), nowy sprzęt, broń, zlecenia i parę innych dodatków.OTWARTY ŚWIATDodano brakujące przypisania klawiszy dla akcji „Przełącz chodzenie” i „Schowaj broń”.Dodano obsługę Razer Chroma.Naprawiono chwilowe spadki FPSów podczas otwierania mapy lub ekwipunku na PC i w usłudze Stadia.Wprowadzono kilka poprawek i ulepszeń do lokalizacji na język arabski.Poniższe zmiany działają tylko w przypadku, jeśli gra jest w wersji na PC i zainstalowano REDmod.Źródło: CD Projekt RED