Moderzy próbują ukończyć build Duke Nukem Forever z 2001 roku

Build z 2001 roku ma otrzymać nowe życie.

Gra, która tkwiła w limbo 14 lat

Nowy stary Duke Nukem Forever

Pamiętacie? Kontynuację kultowego cyklu pierwszoosobowych strzelanin, która zadebiutowała w 2011 roku, po ponad 14 latach produkcji? Mowa rzecz jasna o tej części serii, która otrzymała przytłaczająco negatywne recenzje. W maju bieżącego roku do sieci wyciekł nieukończony build gry, pochodzący z 2001 roku. Teraz pewna grupa moderów zamierza ten build ukończyć.Jak w skrócie przedstawia się historia Duke Nukem Forever ? Następująco. Pracę nad grą zapowiedziano jeszcze w 1997 roku. Pierwotnie chciano, aby ukazała się ona na rynku nie później, niż do połowy 1998 roku. Szybko okazało się jednak, że było to pobożnym życzeniem. Ostatecznie Duke powrócił dopiero w 2011 roku, po latach niezbyt dobrze zorganizowanych prac, sądowych batalii, przejść na kolejne wersje silników i zaczynania wszystkiego od początku. Niestety, gracze i recenzenci nie pozostawili na nim suchej nitki.Build Duke Nukem Forever pochodzący z 2001 roku, który wcześniej w tym roku trafił do sieci, jest właściwie zupełnie inną grą niż ostateczny Duke Nukem Forever z 2011 roku. To jednak niemal ukończona produkcja, której większość jest grywalna. Była ona reprezentacyjną wersją tego, co pokazano na targachw 2001 roku.Moderzy z grupychcą, aby wersja Duke Nukem Forever z 2001 roku stała się w pełni grywalna. Dlatego zaczęli prace nad jej ukończeniem, próbując uzupełnić luki w fabule, rozgrywce i nie tylko.Co najlepsze, grupa opublikowała pierwszy zwiastun swojego projektu. W zwiastunie tym wykorzystano nawet niewykorzystaną wcześniej muzykę autorstwa Lee Jacksona. Jackson stworzył charakterystyczny motyw muzyczny. Jego muzyka miała stanowić też część zwiastuna Duke Nukem Forever zmontowanego z myślą o E3, ale ostatecznie do skomponowania muzyki do trailera zatrudniono Davida Arkenstone’a.Cóż, moderzy mają przed sobą mnóstwo pracy. Warto jednak wspomnieć, że Ci chcą zachować klimat i ducha wersji gry, z którą mają do czynienia. Ich działania nie będą polegać więc na ulepszaniu oprawy graficznej.Kto wie, kiedy DNF2001 Restoration Project zostanie ukończony. Oby nie podzielił on losów Duke Nukem Forever i nie tkwił w produkcji ponad 14 lat, chociaż byłoby to trochę zabawne.Źródło: PCGamer , fot. tyt. ModDB