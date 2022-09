Oszacowaliśmy polskie ceny wieloosobowej subskrypcji Xbox Game Pass Friends and Family

Nowy wariant subskrypcji gier Microsoftu zgodnie z zapowiedziami pojawił się już w pierwszych krajach. Nie wiadomo, kiedy usługa Xbox Game Pass Friends and Family będzie rozszerzona na inne rejony (w tym Polskę), ale dzięki jej startowi w Irlandii i Kolumbii, poznaliśmy oficjalne ceny. Przyszły polski cennik jest oczywiście wciąż niewiadomą, ale możemy oszacować nasze stawki na podstawie różnic w irlandzkich abonamentach.

Dla przypomnienia wyjaśnię, że, to specjalna wersja abonamentu Xbox Game Pass Ultimate (przede wszystkim wiele gier w abonamencie na PC, konsole Xbox, w chmurze Xbox Cloud Gaming i dostęp do biblioteki EA Play), w której możemy dzielić się swoją subskrypcją tworząc grupę składającą się maksymalnie z czterech graczy. Nie muszą to być wyłącznie domownicy, tak jak przy wielu innych abonamentowych usługach, a jedynie osoby mieszkające w tym samym kraju.

Irlandzkie ceny abonamentów Xbox Game Pass / Foto: Microsoft Xbox (własne)

Jak ceny nowego abonamentu mogłyby kształtować się w Polsce?

Na razie usługa pilotażowo wystartowała w Irlandii i Kolumbii. Nie wiadomo, kiedy Microsoft wprowadzi ją na inne rynki (chociażby do Polski). Przed premierą oferty, znaliśmy jedynie przeliczniki związane z migracją obecnego abonamentu Xbox Game Pass Ultimate na Xbox Game Pass Friends and Family. Za 30 dni Xbox Game Pass Ultimate użytkownicy ze wspominanych krajów mieliby otrzymywać 18 dni Xbox Game Pass Friends and Family. Teraz znamy już pełny cennik. Posłużę się przykładem z Irlandii.Najpierw zobaczmy, czy moje ostatnie szacunki okazały się trafne. Oczywiście nie mam na myśli o polskich cenach, o które starałem się przewidzieć, ale o takim samym przeliczniku, ale zastosowanym do. Tamtejsi subskrybenci pakietu muszą wydać na niego miesięcznie 12,99 euro (w przeliczeniu 61,39 złotych, ale my w Polsce mamy 54,99 złotych). Obliczając cenę w takiej samej proporcji (długość pakietu Friends and Family przy przepisaniu to 60 proc. Ultimate), wychodziłoby 21,65 euro, albo w zaokrągleniu 21,99 euro (odpowiednio 102,34 złote lub 103,95 złotych).