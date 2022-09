Strzelanka Immortal Redneck za darmo na GOG. Świetna gra dla fanów Serios Sama

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. I tak samo będzie z wyprzedażą The GOG Sale. Jednak zanim dojdziemy do jej finiszu, to polska platforma oferuje jeszcze jedną grę do odebrania zupełnie za darmo. Tym razem chodzi o strzelankę z elementami rogue-lite, która klimatem nawiązuje nieco do Serious Sama. Co ważne, jest dostępna w kinowej polskiej wersji językowej (napisy dialogów i interfejs).



FPS rogue-lite w staroszkolnym stylu, egipski klimat Immortal Redneck kojarzy się z Serious Samem

Jak czytamy na karcie produktu na platformie GOG - "Immortal Redneck to gra FPS z elementami rogue-lite, której akcja toczy się w Egipcie. Łączy ona staroszkolną akcję pierwszoosobową z mechaniką rogue-lite. Dynamiczna rozgrywka, ciekawy system sterowania i zręcznościowy styl łączą się z losowo generowanymi lochami, pełnym drzewem umiejętności, nieodwracalną śmiercią i 9 klasami postaci o różnych cechach."





"Pewien ciemniak, który przyjechał do Egiptu na wakacje, nagle ulega wypadkowi i budzi się zmumifikowany. Co się stało? Jak udało mu się przetrwać wypadek? I dlaczego, do diabła, jest zabalsamowany?! Odpowiedź znajdzie w trzech pełnych niebezpieczeństw piramidach Gizy, strzeżonych przez armię potworów i potężnych bossów. Oczywiście jego celem będzie dostanie się do piramid, zgładzenie wszystkich wrogów i odkrycie, co tu się dzieje!"



Akcja z darmowym Immortal Redneck i wyprzedaż The GOG Sale kończą się już w poniedziałek

Jeśli chcielibyście zdobyć grę Immortal Redneck, to musicie udać się na główną stronę internetową platformy GOG i po zalogowaniu się na swoje konto, przewinąć widok aż do banneru z ofertą. Pod napisem "Giveaway: Odbierz Immortal Redneck i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" znajdziecie przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę". Po jego aktywacji Immortal Redneck na stałe zagości na waszym profilu GOG. I to bez wydawania ani grosza. Skorzystanie z oferty wiąże się z automatycznym zapisaniem do newslettera GOG, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliście. Alternatywnie możecie poszukać promocji z grą Immortal Redneck na głównym ekranie launchera GOG Galaxy (pobierz z naszej bazy).



Jeśli chcecie odebrać Immortal Redneck, musicie szukać takiego banneru na stronie głównej GOG lub w GOG Galaxy / Foto: GOG.com



Na odebranie Immortal Redneck macie czas do poniedziałku 5 sierpnia do godziny 15:00. Niemalże do tego samego mementu (nieco dłużej, bo do poniedziałku 5 sierpnia do godziny 23:59) możecie też skorzystać z wyprzedaży The GOG Sale z przecenionymi nawet o 90 proc. wieloma wybranymi grami i dodatkami z oferty należącej do Grupy CD Projekt polskiej platformy GOG.



Zobacz również: Kultowa klasyczna Mafia za darmo na Steam. Odbierz ją bezpłatnie już teraz



