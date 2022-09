Rosjanin tworzy antywojenną grę. Rodzice wyrzucili go za to z domu

Mężczyna stał się solą w oku Putina.



Jeden z pracowników studia Perelesoq poinformował, że został zmuszony do opuszczenia swojego rodzinnego domu. Pracował bowiem nad grą wideo o charakterze antywojennym, co nie było do końca popierane przez jego matkę oraz ojca. Mężczyzna wciąż jednak rozwija projekt i nie zamierza go na ten moment porzucać - stanowi on bowiem swego rodzaju manifest w imię pokoju.



Torn Away to gra antywojenna od rosyjskich deweloperów

Już ponad pół roku minęło od momentu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, naszego sąsiada. Skutki tej agresji odczuwane są na praktycznie każdej płaszczyźnie życia - zwłaszcza tej ekonomicznej. Łatwego życia nie mają też Rosjanie, zwłaszcza ci przeciwstawiający się posunięciom rządu. Mowa tu chociażby o lokalnych deweloperach.



Idealnym przykładem jest tu użytkownik o pseudonimie "marshywoodlands", który na Reddicie poinformował o konieczności wyprowadzki od rodziców. Są oni podobno "dobrymi ludźmi", lecz też "militarystami" popierającymi posunięcia Putina - to z kolei niekoniecznie godzi się z tym, co mężczyzna robi każdego dnia. O co dokładnie chodzi?



Syn wspomnianych rodziców tworzy grę Torn Away, która opowiada historię dziesięcioletniej dziewczynki. Straciła ona dom podczas II wojny światowej i została wysłana do obozu pracy. Udaje jej się uciec spod rąk oprawców i za wszelką cenę chce powrócić do rodziców. Nie jest to jednak takie proste, bowiem musi ona sprostać wielu wyzwaniom i pokonać wiele przeszkód - np. przemierzać niebezpieczne tereny zniszczone przez najeźdźcę.







Mówimy więc o produkcji, która w swoich założeniach jest skrajnie antywojenna i ukazuje katastrofalne skutki jakichkolwiek wojen. Łatwo więc sobie wyobrazić gniew rodziców będących tak naprawdę w sprzeczności z tymże projektem. Mężczyzna uznał, że nie jest w stanie dłużej znosić krytyki i zmienił miejsce zamieszkania.



Decyzja internauty została przyjęta przez użytkowników Reddita niezwykle pozytywnie. Skierowali ku niemu wiele ciepłych słów wsparcia i życzyli wytrwałości w tych trudnych czasach. Okazuje się jednak, iż nie wszyscy byli tacy wyrozumiali - wątek został zamknięty z powodu licznych pogróżek i szykan ze strony "rosyjskich propagandystów".