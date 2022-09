Kultowa klasyczna Mafia za darmo na Steam. Odbierz ją bezpłatnie już teraz

Kilka dni temu wydawca serii Mafia, czyli 2K Games,. Chodzi o klasyczną odsłonę z 2002 roku. Tak, to już 20 lat odkąd w elektronicznej rozrywce zagościła omawiana seria łącząca w sobie rozgrywkę podobną mechanikami i ogólnymi założeniami do GTA w wersji 3D (początkowe dwie odsłony Grand Theft Auto miały grafikę 2D z rzutem od góry i uproszczoną rozgrywkę) oraz mocno gangsterski klimat przedwojennego USA (lub z czasów niedługo po II wojnie światowej jak w Mafii II) i filmów noir. Naturalnie ostatnia Mafia nie dzieje się już w tak odległych latach i mocniej upodobniła się klimatem do GTA, ale metka noir i zamierzchłych czasów wciąż krąży w świadomości graczy, jeśli pomyślą o Mafii.



Zanurz się w gangsterski klimat lat ‘30 USA w czasach wielkiego kryzysu z klasyczną grą Mafia na PC

"Jest rok 1930. Po nieumyślnym wejściu w kontakt z mafią, taksówkarz Tommy Angelo zostaje wciągnięty w świat zorganizowanej przestępczości. Początkowo nie jest mu po drodze z rodziną Salieri, ale już wkrótce korzyści stają się zbyt duże, by z nich zrezygnować. Pnąc się w górę hierarchii zyskuje coraz większe pieniądze, ale też zlecenia stają się coraz poważniejsze. Tommy może ostatecznie zdobyć szacunek Salierich, ale oficjalne przyjęcie do szeregów mafii spowoduje, że będzie się bił z myślami bardziej niż kiedykolwiek."

Warto zaznaczyć, że nie chodzi o żadnej remaster Mafii, a oryginał mający na karku 20 lat. Choć wciąż nie można odmówić mu grywalności i klimatu. Wersja została nieco zmieniona za sprawą wygaśnięcia praw autorskich do muzyki i nie zawiera już ścieżki dźwiękowej z jakimikolwiek licencjonowanymi utworami. Za to jest z pełnym kinowym spolszczeniem (napisy dialogów i interfejs).

Promocja z darmową Mafią dostępna jest tylko przez cztery dni / Foto: Steam (własne)

Jeśli chcecie odebrać za darmo Mafię, to musicie wejść na jej kartę produktu na Steami po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z napisem "Dodaj do konta". Alternatywnie możecie jej poszukać w dziale sklepu launchera. Promocja z bezpłatną Mafią na Steam obowiązuje do 5 września do godziny 19:00. Później powróci regularna cena, czyli 42,90 złote.Źródło i foto: 2K Games / Steam / własne