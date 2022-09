Shadow of the Tomb Raider, Submerged 2 i dodatki free-2-play za darmo na Epic Games

Epic Games Store jest znów w dobrej formie. Od dziś przez tydzień można odebrać dwie pełne wersje gier oraz dodatki do innej darmowej produkcji. Co ważne, jeden z tytułów to świetnie oceniany hit klasy AAA, więc nie ma mowy o zapychaczach oferty. Choć trzeba też przyznać, że największa z gier jest powtórką i już kiedyś mogliście ją bezpłatnie odebrać na Epic Games Store.



Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, czyli Lara Croft ze wszystkimi dodatkami

Jeśli lubicie serię o przygodach Lary Croft, to obowiązkowo powinniście zagrać w Shadow of the Tomb Raider. W pakiecie Definitive Edition otrzymujecie nie tylko podstawową wersję gry, ale też wszystkie dodatki. Możliwe, że macie ją już w bibliotece, bo na przełomie 2021 i 2022 roku oferowana była bezpłatnie w Epic Games Store jako część pakietu Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Co ważne całość jest po polsku, włącznie z dubbingiem.





Jak można przeczytać na karcie produktu - "Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition przedstawia ostatni rozdział początków Lary, w którym wypełnia ona swoje przeznaczenie, stając się Tomb Raiderem. Łącząc podstawową grę, wszystkie siedem dodatkowych wyzwań w grobowcach, a także wszystkie dostępne do pobrania bronie, stroje i umiejętności, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition to najlepszy sposób na przeżycie przełomowej chwili w życiu Lary."



Submerged: Hidden Depths i pakiet do darmowego Knockout City

Druga część eksploracyjnej gry przygodowej Submerged z podtytułem Hidden Depths. Jako entuzjasta cloud gamingu muszę dodać, że początkowo miał to być tytuł ekskluzywny dla chmurowej platformy Google Stadia, ale finalnie trafił na wiele urządzeń. Jeśli lubicie niespieszną eksploatację bez przemocy, to coś dla was. Jak głosi opis z Epic Games Store - "Pływaj łodzią, wspinaj się, wchodź w interakcje i eksploruj przepiękne ruiny zatopionego świata. Zatopione miasto, kruszące się szczyty wieżowców, uparcie sterczące ponad fale."





"Opuszczone wioski, teraz zamieszkałe przez zagadkowe stworzenia. A pod spiętrzonym oceanem czyha udręczona i wściekła obecność. Submerged: Hidden Depths jest wolną od walki przygodą "relaksploracyjną" z perspektywy trzeciej osoby. Akcja osadzona jest w zatopionych ruinach pięknego świata. Wciel się w Miku - noszącą przeklętą moc, którą próbuje użyć w dobrym celu, i Taku - zdeterminowanego, aby moc ta ich nie rozdzieliła."





Knockout City to całkiem świeża gra free-2-play z 2021 roku. Jest pewną wariacją na temat znanej z podwórek gry w zbijaka. Epic Games Store nie oferuje bezpłatnie samej w sobie podstawowej wersji, bo za tą i tak nie płacimy, a dodatkowy pakiet. Jak możemy przeczytać - "Przez ograniczony czas gracze, którzy zalogują się do Knockout City poprzez program uruchamiający Epic, otrzymają pakiet Armazillo ZA DARMO! Ten wyjątkowy prezent jest dostępny od 1 do 8 września."



Odbierz bezpłatnie dwie gry i DLC na Epic Games Store w oczekiwaniu na kolejne darmówki

Omawiane gry możecie dopisać do swojego konta Epic Games Store całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na ich karty produktu (pod tymi linkami dla Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Submerged: Hidden Depths i Knockout City z pakietem Armazillo) i po zalogowaniu się klikniecie na przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach, zyskacie całą opisywaną zawartość na stałe i to bez wydawania ani grosza. Dla każdego tytułu trzeba przeprowadzić wszystko oddzielnie. Alternatywnie można poszukać gier w dziale sklepu sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).





Epic Games Store zaszalał i oferuje świetny hit, nieco mniejszą przyjemną grę i DLC do tytułu free-2-play / Foto: Epic Games Store (własne)



Macie na to tradycyjnie tydzień do kolejnego czwartku 8 września do godziny 17:00. A już za 7 dni Epic Games Store zaserwuje w pełni za darmo Hundred Days - symulator winiarstwa (tytuł mówi sam za siebie, ale to nie zręcznościowy symulator pierwszoosobowy czy TPP, a bardziej tycoon) oraz kolejny raz dodatek do produkcji free-2-play. Dokładnie chodzi o "Zestaw premierowy Realm Royale Reforged w Epic".



Źródło i foto: Epic Games Store / własne

