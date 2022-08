Sony tworzy PlayStation Studios Mobile. Opracują gry na smartfony i tablety

Japoński koncern Sony podobnie jak w ostatnim czasie Microsoft, także mocno stawia na przejmowanie coraz to kolejnych studiów tworzących gry. Choć nie aż tak agresywnie jak Amerykanie od Xboxa i Windowsa. Wczoraj Sony ogłosiło, że zawarło ostateczną umowę w sprawie przejęcia Savage Game Studios, które będzie trzonem nowego działu firmy. Do tej pory te platformy niekoniecznie były po drodze w growym uniwersum marek Sony.

Marvel’s Spider-Man Remastered, czyli ostatnia premiera Sony na PC, a niedługo różne gry również mobilnie / Foto: Blog PlayStation

Savage Games Studios trzonem nowego działu PlayStation Studios Mobile, już pracuje nad mobilnymi grami w IP Sony

Jak stwierdził CEO i współzałożyciel Savage Game Studios Michail Katkoff (w luźnym tłumaczeniu) - "Zapewne zastanawiacie się, dlaczego dołączyliśmy do PlayStation Studios. Zawarliśmy z nimi umowę, ponieważ wierzymy, że kierownictwo PlayStation Studios szanuje naszą wizję tego, jak możemy najlepiej działać i odnosić sukcesy, ale także z tego powodu, że również nie boją się podejmować ryzyka. Wszystko to, plus możliwość potencjalnego wykorzystania niesamowitego katalogu IP PlayStation i fakt, że będziemy korzystać z takiego wsparcia, jakie tylko oni mogą zapewnić... Trudniejszym do odpowiedzenia pytaniem byłoby - dlaczego by tego nie zrobić?"Sony zaznacza, że przejęte Savage Game Studios dołącza do nowopowstałego oddziału PlayStation Studios Mobile. Pracownicy tworzą już jeszcze niezapowiedzianą nową mobilną grę akcji AAA, ale na razie prace są na zbyt wczesnym etapie, aby ujawnić jakiekolwiek informacje na jej temat. Tym samym Sony chciało rozszerzyć swoje growe uniwersum na urządzenia mobilne. Tak samo, jak ostatnio robi to z komputerami za sprawą wielu już wydanych (np. Marvel’s Spider-Man Remastered) lub chociaż zapowiedzianych i będących w fazie produkcji (Uncharted: Legacy of Thieves Collection) portów swoich gier przeznaczonych na PC. Poza tym sama ekspansja na komputery może być jeszcze większa, niż widać to po dotychczasowych oficjalnych ruchach firmy. Znalezione w kodzie Marvel's Spider-Man Remastered wzmianki sugerują, żeŹródło i foto: Blog PlayStation / własne