Gratka dla fanów mitologii Cthulhu. Lovecraft's Untold Stories za darmo na GOG

Wyprzedaż The GOG Sale trwa w najlepsze ostatnio mogliście odebrać dwuwymiarową produkcję Dex, która w cyberpunkowym świecie łączy w sobie mechaniki znane z RPG, tytułów akcji i platformówek. A to przy grafice nawiązującej do gier retro. Tym razem znów mamy do czynienia z pixelartem, ale podanym w zupełnie innym klimacie, ze znacznie mroczniejszą tematyką.



Mroczna mitologia Cthulhu w pixelartowej grze Lovecraft's Untold Stories z elementami RPG i roguelite

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że Lovecraft’s Untold Stories, to naprawdę dobrze oceniana produkcja. Na Steam jej wszystkie recenzje mają status "Bardzo pozytywnych". Jej klimat jest ciężki i mroczny, choć grafika to typowy dwuwymiarowy pixelart. Przemierzamy w nim opanowany przez wielkich przedwiecznych świat pełen maszkar, które to wywodzą się wprost z mitologii Cthulhu autorstwa Howarda Philipa Lovecrafta. Gra rozgrywająca się w uniwersum samotnika z Providence, łączy w sobie mechaniki RPG z akcją roguelite.





Jak można przeczytać na karcie produktu (w luźnym tłumaczeniu)- "Lovecraft's Untold Stories to roguelite akcji z elementami RPG. Eksploruj losowo generowane poziomy oparte na opowiadaniach Lovecrafta, walcz z kultystami i wszelkiego rodzaju potworami z mitów Lovecrafta, ulepszaj swój ekwipunek, rozwiązuj zagadki i znajdź wskazówki oraz wiedzę, by pokonać Wielkich Przedwiecznych."



Jeśli chcielibyście zdobyć grę Lovecraft's Untold Stories, to musicie udać się na główną stronę internetową platformy GOG i po zalogowaniu się na swoje konto, przewinąć widok aż do banneru z ofertą. Pod napisem "Giveaway: Odbierz Lovecraft's Untold Stories i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" znajdziecie przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę". Po jego aktywacji Lovecraft's Untold Stories na stałe zagości na waszym profilu GOG. I to bez wydawania ani grosza. Skorzystanie z oferty wiąże się z automatycznym zapisaniem do newslettera GOG, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliście. Alternatywnie możecie poszukać promocji z grą Lovecraft's Untold Stories na głównym ekranie launchera GOG Galaxy (pobierz z naszej bazy).



Jeśli chcecie odebrać Lovecraft's Untold Stories, musicie szukać takiego banneru na stronie głównej GOG lub w GOG Galaxy / Foto: własne (GOG.com)



Na odebranie Lovecraft's Untold Storeis macie czas do środy 31 sierpnia do godziny 15:00. Najpewniej po tym momencie GOG od razu zaoferuje czasowo kolejną produkcję zupełnie za darmo. W rozdawniczej kolejce miałyby być jeszcze jeden inny niewiadome tytuł. Za to aż do 15:00 w poniedziałek 5 września możecie skorzystać z wyprzedaży The GOG Sale z przecenionymi nawet o 90 proc. wieloma wybranymi grami i dodatkami z oferty należącej do Grupy CD Projekt polskiej platformy GOG.



