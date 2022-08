Grasz przez chmurę Google Stadia? Wtyczka rozszerzająca jej funkcje już dostępna po polsku

Do tej pory Polacy używający grania w chmurze Google Stadia byli poszkodowani, jeśli chcieli korzystać z ulepszonej usługi poprzez przeglądarkę Google Chrome. Co prawda można było normalnie zainstalować wtyczkę dodającą nowe funkcje do Stadii, ale plugin nie był dostępny w języku polskim. To już przeszłość.



Pobierz wtyczkę Stadia Enhanced do Google Chrome i ciesz się nowymi opcjami w Stadii

Niedawno tak jak zakomunikował sam twórca rozwiązania Christopher Klay, wtyczka Stadia Enhanced (wraz z wersją 1.20.9) dla przeglądarki Google Chrome otrzymała tłumaczenie na język polski. Kilka dni później wraz z wydaniem 1.20.10, poprawiono błąd w jednej sekcji i zaktualizowano polską lokalizację Stadia Enhanced. Plugin Stadia Enhanced dodaje dodatkowe menu do Stadii w przeglądarce internetowej Google Chrome i udostępnia w prostszy sposób sporo opcji lub wręcz umożliwia korzystanie z funkcji, które normalnie nie są aktywne w natywnym interfejsie. Z pomocą Stadia Enhanced możemy chociażby szybko przejść do różnych sekcji (profilu, przechwyconych stanów gry, przetestowania sieci, społeczności, skopiować link z zaproszeniem), ale i skorzystać z nowych opcji.



Wtyczka Stadia Enhanced dla usługi Google Stadia do Google Chrome już po polsku / Foto: Christopher Klay @ Twitter



Chodzi między innymi o zmianę parametrów cloud gamingu, które niekoniecznie można ręcznie przestawić w zwykłym trybie (m.in. wybór rozdzielczości nawet z pośrednią opcją 2K, zmiana kodeka, uniemożliwienie stopowania gier przy zmianie okna z przeglądarki na inne lub jego minimalizacji), aktywację dodatkowej nakładki w grze, filtry biblioteki i sklepu, tryb prowadzenia streamu wideo (zamazuje personalne dane dla OBS, Discorda czy innych narzędzi), usprawnienia w kwestii wiadomości i funkcji społecznościowych.





Graj wygodnie w chmurze Google Stadia niemalże na każdym urządzeniu



Plugin Stadia Enhanced pobierzecie w tym miejscu z oficjalnego sklepu rozszerzeń Chrome Web Store. Projekt ma też swoją stronę na GitHubie pod tym linkiem. Oczywiście usługa grania w chmurze Google Stadia dostępna jest na komputerach z Windowsem, macOS i Linuxem (w przeglądarce Google Chrome i innych zgodnych z Chromium), smartfonach i tabletach z Android (dedykowana aplikacja Google Stadia) lub iOS/iPadOS (przeglądarka Safari) oraz na smart TV (dedykowana aplikacja na Android TV/Google TV, LG webOS i Samsung Tizen). Plugin Stadia Enhanced pobierzeciez oficjalnego sklepu rozszerzeń Chrome Web Store. Projekt ma też swoją stronę na GitHubie. Oczywiście usługa grania w chmurze Google Stadia dostępna jest na komputerach z Windowsem, macOS i Linuxem (w przeglądarce Google Chrome i innych zgodnych z Chromium), smartfonach i tabletach z Android (dedykowana aplikacja Google Stadia) lub iOS/iPadOS (przeglądarka Safari) oraz na smart TV (dedykowana aplikacja na Android TV/Google TV, LG webOS i Samsung Tizen).

Stadia Enhanced dodaje zupełnie nowe menu na stronie Stadii w Chrome / Foto: własne



Dzięki niej podłączając klawiaturę i myszkę lub gamepada (ewentualnie korzystając z ekranowych wirtualnych kontrolerów) możecie zagrać w produkcje znane z konsol i PC, ale na niemalże każdym sprzęcie, nie musi być wydajnym gamingowym urządzeniem. Do dyspozycji macie kilka dem i darmówek, a większość gier kupicie osobno lub dostaniecie w abonamencie Stadia Pro (39 złotych na miesiąc, ale pierwszy jest gratis). Obecnie w planie Pro jest ponad 50 wybranych gier z biblioteki Stadii. Płatna subskrypcja jest też niezbędna do skorzystania z 4K, HDR i dźwięku przestrzennego. Inaczej zostaje maksymalnie 1080p bez HDR i audio stereo.



Źródło i foto: Stadia Enhanced / własne

Stadia Enhanced dla Google Chrome już po polsku.