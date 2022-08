Polskie klocki COBI z zestawami Company of Heroes 3. Pokazano cały katalog

W lutym informowaliśmy was o oficjalnym potwierdzeniu nawiązaniu współpracy polskiego producenta klocków COBI z Relic Entertainment. Oczywiście w związku z przygotowywaniem specjalnych zestawów klocków na licencji zbliżającej się gry strategicznej Company of Heroes 3. Nie było to wielkim zaskoczeniem, bo COBI podobnie jak LEGO również wypuszcza zestawy nawiązujące do wielu marek, a militarna tematyka nie jest mu obca. W lutym informowaliśmy was o oficjalnym potwierdzeniu nawiązaniu współpracy polskiego producenta. Oczywiście w związku z przygotowywaniem specjalnych zestawów klocków na licencji zbliżającej się gry strategicznej Company of Heroes 3. Nie było to wielkim zaskoczeniem, bo COBI podobnie jak LEGO również wypuszcza zestawy nawiązujące do wielu marek, a militarna tematyka nie jest mu obca.



7 zestawów klocków COBI Company of Heroes - czołgi, umocnienia i działo z II wojny światowej

Jednak do tej pory nie mieliśmy namacalnych grafik, ale to już przeszłość. COBI zaprezentowało nowy katalog, w którym pokazano również wszystkie nadchodzące zestawy klocków na licencji gry Company of Heroes 3 (a przynajmniej takie, które obecnie są w planach). Nadchodząca strategia od Relic Entertainment opowiada o czasach II wojny światowej, więc idealnie wpisuje się w specjalność COBI. Polski producent klocków od lat oferuje wojskowe zestawy nawiązujące do tego okresu, ale też i militarne klocki wzorowane na innych okresach.



Jednak do tej pory nie mieliśmy namacalnych grafik, ale to już przeszłość. COBI zaprezentowało nowy katalog, w którym pokazano również wszystkie nadchodzące zestawy klocków na licencji gry Company of Heroes 3 (a przynajmniej takie, które obecnie są w planach). Nadchodząca strategia od Relic Entertainment opowiada o czasach II wojny światowej, więc idealnie wpisuje się w specjalność COBI. Polski producent klocków od lat oferuje wojskowe zestawy nawiązujące do tego okresu, ale też i militarne klocki wzorowane na innych okresach.

Część nowego katalogu klocków COBI skupiona na zestawach Company of Heroes III / Foto: COBI



W skład linii COBI Company of Heroes 3 wejdą takie propozycje jak Company of Heroes #3041 (zestaw kilku figurek żołnierzy różnych stron konfliktu), US air suport center #3042 (wieża powiązana z lotnictwem USA), German fight position #3043 (niemiecki schron bojowy czyli potocznie bunkier), Sherman M4A1 #3044 (czołg USA), Panzer IV Ausf.G #3045 (czołg niemiecki), Churchill MK. III #3046 (czołg brytyjski) i 8,8 CM Flak #3047 (niemieckie działo przeciwlotnicze). Wszystkie zawierają figurki i są wykonane w skali 1:35. Oczywiście projektowano je z dbałością o realia historyczne.



COBI pokusiło się nawet o stworzenie klockowych samolotów na licencji filmu Top Gun: Maverick

Ale to nie wszystkie interesujące nowości ze znanymi licencjami. Co prawda ten przykład nie odnosi się do gier wideo, ale również innej treści kultury. Będziecie mogli kupić nawet zestawy powiązane z filmem Top Gun: Maverick i pierwszą częścią Top Guna. To cztery amerykańskie samoloty: dwie wersje F/A-18E Super Hornet #5804 i #5805, P-51D Mustang #5806 oraz F-14A Tomcat #5811 (ostatni z ze starej odsłony Top Guna). Poza Mustangiem (skala 1:35) wszystkie w skali 1:48.



W skład linii COBI Company of Heroes 3 wejdą takie propozycje jak Company of Heroes #3041 (zestaw kilku figurek żołnierzy różnych stron konfliktu), US air suport center #3042 (wieża powiązana z lotnictwem USA), German fight position #3043 (niemiecki schron bojowy czyli potocznie bunkier), Sherman M4A1 #3044 (czołg USA), Panzer IV Ausf.G #3045 (czołg niemiecki), Churchill MK. III #3046 (czołg brytyjski) i 8,8 CM Flak #3047 (niemieckie działo przeciwlotnicze). Wszystkie zawierają figurki i są wykonane w skali 1:35. Oczywiście projektowano je z dbałością o realia historyczne.Ale to nie wszystkie interesujące nowości ze znanymi licencjami. Co prawda ten przykład nie odnosi się do gier wideo, ale również innej treści kultury. Będziecie mogli kupić nawet zestawy powiązane z filmem Top Gun: Maverick i pierwszą częścią Top Guna. To cztery amerykańskie samoloty: dwie wersje F/A-18E Super Hornet #5804 i #5805, P-51D Mustang #5806 oraz F-14A Tomcat #5811 (ostatni z ze starej odsłony Top Guna). Poza Mustangiem (skala 1:35) wszystkie w skali 1:48.

Klocki COBI na licencji filmów Top Gun: Maverick i Top Gun / Foto: COBI



Jeśli wyczekujecie gry Company of Heroes 3 tworzonej przez Relic Entertainment i mającej być wydawaną przez SEGĘ, to premiera tej produkcji będzie miała miejsce 17 listopada 2022 roku. Na klocki poczekamy nieco krócej, bo wojskowe zestawy COBI powiązane z Company of Heroes 3 znajdziemy w sklepach już w październiku tego roku. Cały nowy katalog COBI możecie znaleźć pod tym linkiem. Zestawy Company of Heroes 3 znajdziecie na stronach 22 i 23.



Zobacz również: Świetnie oceniane cyberpunkowe RPG akcji Dex za darmo na GOG



Źródło i foto: COBI / własne Jeśli wyczekujecie gry Company of Heroes 3 tworzonej przez Relic Entertainment i mającej być wydawaną przez SEGĘ, to premiera tej produkcji będzie miała miejsce 17 listopada 2022 roku. Na klocki poczekamy nieco krócej, bo wojskowe zestawy COBI powiązane z Company of Heroes 3 znajdziemy w sklepach już w październiku tego roku. Cały nowy katalog COBI możecie znaleźć. Zestawy Company of Heroes 3 znajdziecie na stronach 22 i 23.Źródło i foto: COBI / własne

Współpraca Polaków z Relic Entertainment.