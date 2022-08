Pokemon GO ze specjalnym wydarzeniem wyłącznie dla Polaków

Nasz kraj został wyróżniony przez deweloperów.



Polscy gracze Pokemon GO muszą przygotować się na szereg atrakcji przygotowanych przez deweloperów. Ruszyło bowiem specjalne wydarzenie mające na celu zachęcić użytkowników do odkrywania "tajemniczej strony" naszego kraju. Potrwa ono około miesiąca, więc z pewnością każdy zdąży przetestować wprowadzone nowości. O czym dokładnie mowa?



Pokemon GO przygotował coś specjalnego dla Polaków

Nie wiem jak Wy, ale osobiście odniosłem wrażenie, że firma Niantic próbuje po raz kolejny przypomnieć o swoim hicie. Szereg twórców internetowych zostało zaproszonych do współpracy - reklamy Pokemon GO pojawiają się masowo zarówno na TikToku, jak i YouTube. Do tego wszystkiego zapowiedziano event dedykowany właśnie Polsce, coś więc musi być na rzeczy.



"Sekretne oblicze Polski czeka na odkrycie" - tak właśnie nazywa się najnowsza kampania reklamowa, której głównym celem jest zachęcenie nowych, jak i powracających do gry osób do odkrywania Polski razem z Pokemon GO. W tym celu przygotowano m.in. lokalny zwiastun produkcji ukazujący urokliwe, lecz niezbyt znane miejsca w naszym kraju.



Mowa tu chociażby o polskich Malediwach, czyli parku Gródek w Jaworznie (województwo śląskie). Poza tym zdecydowano się na przygotowanie kilku pomniejszych wydarzeń w samej grze. Od 24 sierpnia do 20 września 2022 roku gracze z Polski otrzymają możliwość napotkania na mapie balonów - te zawierać będą sponsorowane prezenty.