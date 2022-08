Świetnie oceniane cyberpunkowe RPG akcji Dex za darmo na GOG

Ostatnio z okazji wyprzedaży The GOG Sale mogliście w pełni bezpłatnie odebrać przygodowy horror sci-fi o tytule Stasis. Tym razem wybieramy się w klimaty bliższe ostatniej dużej grze CD Projekt RED, czyli do cyberpunkowego świata. A to dzięki rozdawaniu produkcji Dex. Co ważne to nie jakiś nielubiany przedstawiciel tego gatunku. Dex został bardzo dobrze przyjęty. Jego recenzje na Steam mają status "bardzo pozytywnych".



Oldschoolowy klimat akcji, platrormówek i mechaniki RPG w dwuwymiarowym cyberpunkowym Dex

Jeśli myślimy o RPG, to raczej mamy przed oczami widok TTP/FPP lub izometryczny. W Dex jest jeszcze inaczej. W tym cyberpunkowym tytule łączącym w sobie mechaniki RPG z akcją i platformówką, rozgrywkę obserwujemy z boku jak w retro akcyjniakach czy platformerach. Mimo tego zdawałoby się na pierwszy rzut oka spłycenia widoku, otrzymujemy nieliniową rozgrywkę z naciskiem na eksploracje i otwarty świat. W Dex uświadczymy nawet drugiej linii mechaniki z poruszaniem się po obwodach cybernetycznego świata. Co ciekawe wraz z podstawową grą otrzymujemy również DLC.





Jak możemy przeczytać na karcie produktu w GOG - "Potężna i tajemnicza organizacja chce twojej śmierci. Przemierzasz futurystyczne miasto Harbor Prime i zawierasz nieoczekiwane sojusze w trakcie swojej misji, której celem jest obalenie systemu! W tej cyberpunkowej przygodzie, zainspirowanej grami "Blade Runner" i "Neuromancer", to ty wybierasz swój styl gry: zostaniesz cichym skrytobójcą, hakerem, dyplomatą czy prostym strzelcem? "Dex", zaprojektowana na wzór dawnych platformówek 2D i gier akcji, połączona z nowoczesnymi elementami RPG, zapewnia walkę w czasie rzeczywistym, dojrzałą opowieść i interaktywne dialogi."



Odbierz bezpłatnie Dex na platformie GOG, czekaj na kolejne darmowe gry i skorzystaj z wyprzedaży

Jeśli jesteście zainteresowani zdobyciem Dex, to musicie udać się na główną stronę internetową platformy GOG i po zalogowaniu się na swoje konto, przewinąć widok aż do banneru z ofertą. Pod napisem "Giveaway: Odbierz Dex i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" znajdziecie przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę". Po jego aktywacji Dex na stałe zagości na waszym profilu GOG. I to bez wydawania ani grosza. Skorzystanie z oferty wiąże się z automatycznym zapisaniem do newslettera GOG, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliście. Alternatywnie możecie poszukać promocji z grą Dex na głównym ekranie launchera GOG Galaxy (pobierz z naszej bazy).



Jeśli chcecie odebrać Dex, musicie szukać takiego banneru na stronie głównej GOG lub w GOG Galaxy / Foto: własne (GOG.com)



Na odebranie Dex macie czas do poniedziałku 29 sierpnia do godziny 15:00. Najpewniej po tym momencie GOG od razu zaoferuje czasowo kolejną produkcję zupełnie za darmo. W rozdawniczej kolejce miałyby być jeszcze dwa inne niewiadome tytuły. Za to aż do 15:00 w poniedziałek 5 września możecie skorzystać z wyprzedaży The GOG Sale z przecenionymi nawet o 90 proc. wieloma wybranymi grami i dodatkami z oferty należącej do Grupy CD Projekt polskiej platformy GOG.



