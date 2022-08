Amazon Prime Gaming na wrzesień kusi świetną ofertą

Gracze będą mogli odebrać sporo gier.



Amazon przedstawił szczegóły wrześniowej oferty usługi Prime Gaming, z której będą mogli skorzystać wszyscy subskrybenci. W ich ręce trafi aż osiem gier - część z nich to prawdziwe perełki m.in. ze stajni Ubisoftu. Na co więc dokładnie mogą liczyć użytkownicy? Tego dowiecie się z poniższego wpisu.Rozdawnictwo produkcji wideo wciąż ma się dobrze. W tej kwestii niezmiennie prowadzi Epic Games Store , gdzie obecnie za 0 złotych możecie zgarnąć chociażby dobrze ocenianego Ring of Pain oraz pomniejszy dodatek do Destiny 2. Oferta konkurencji prezentuje się na ten moment jednak nieco lepiej.Jużbędziemy mieli do czynienia z resetem comiesięcznej oferty Amazon Prime Gaming. Koncern potwierdził właśnie doniesienia, które od kilku dni krążą po sieci - subskrybenci otrzymają przede wszystkim(będą one do odebrania TUTAJ ). Po propozycjach widać, że współpraca z Ubisoftem rozkwita i w najbliższych miesiącach musimy się liczyć na to, iż to właśnie produkcje od tego wydawcy będą stanowić większość.