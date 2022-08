Karciany roguelike Ring of Pain i pakiet do Destiny 2 za darmo w Epic Games Store

Mógłbym stwierdzić, że tym razem nie było żadnej niespodzianki na Epicu w przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia, ale to nieprawda. Siedem dni temu Epic Games Store zapowiedział rozdawnictwo z grą Ring of Pain, ale w międzyczasie bez wcześniejszego oznajmiania planów, zaczął za darmo oferować pakiet jubileuszowych dodatków do Destiny 2, których wartość miałaby przekraczać 100 złotych.



Dobrze oceniany karciany rouglelike Ring of Pain i rocznicowe DLC do Destiny 2 zupełnie bezpłatnie

Jak można przeczytać na karcie produktu Ring of Pain w Epic Games Store- "Zapuszczaj się coraz głębiej w pełne zdarzeń, losowo generowane pierścienie podziemi! Oglądaj je i planuj, jak je przejdziesz. Zbierzesz łup, czy zaatakujesz znienacka jakiegoś stwora? Kiedy Ty zbierasz, walczysz i skradasz się, pierścień reaguje na Twoje decyzje. Wybierz własne tempo w pełnej wyzwań turowej grze roguelike. Tylko uważaj, gdzie idziesz - możesz wpaść w pułapkę albo gorzej..."





Dodatkowo możecie zaopatrzyć się w pakiet na 30-lecie Bungie do Destiny 2 (wydany także z okazji publikacji Destiny 2 na platformie Epic Games). Podobno jest wart aż 109 złotych. W jego skład wchodzi nowy loch, egzotyczna wyrzutnia rakiet, pancerz oraz arsenał broni, sprzętu i przedmiotów kosmetycznych inspirowanych przeszłością Bungie. Posiadacze DLC będą mieć też dostęp co dodatkowych skrzyń z przedmiotami kosmetycznymi w darmowej aktywności "Wyzwania Wieczności". Samo Destiny 2 jest strzelanką free-2-play z elementami MMO, choć w produkcję można grać nawet w pojedynkę.



Odbierz bezpłatnie grę i DLC na Epicu w oczekiwaniu na znacznie lepsze plany na kolejny tydzień

Omawiane produkcje możecie dopisać do swojego konta Epic Games całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na ich karty produktu (pod tymi linkami dla: Ring of Pain, Destiny 2 oraz Destiny 2: Pakiet na 30-lecie Bungie) i po zalogowaniu się klikniecie na przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach, zyskacie całą opisywaną zawartość na stałe i to bez wydawania ani grosza. Alternatywnie można poszukać gier w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Epic już za tydzień będzie oferować Tomb Raidera wraz z niezależnym Submerged i DLC do Knockout City / Foto: Epic Games Store (własne)



Macie na to tradycyjnie tydzień w przypadku Ring of Pain (do czwartku 1 września do godziny 17:00), ale nieco mniej jeśli chodzi o Destiny 2: Pakiet na 30-lecie Bungie (do wtorku 30 sierpnia do godziny 19:00 z racji tego, że można go odbierać już od kilku dni). Wraz z zakończeniem promocji z Ring of Pain, oferta rozdawnicza się zmieni i na Epic Games Store będzie można bezpłatnie zaopatrzyć się w kolejne produkcje. Zapowiedziano Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Submerged: Hidden Depths i Arnazukki DLC Pack do darmowego Knockout City. Jak widać plany na kolejny tydzień są znacznie lepsze, bo zawierają jeden hit AAA (choć to powtórka rozdawnicza), niezależną produkcję i DLC do darmówki.



