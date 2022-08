Dead Island 2 nadal żyje i zadebiutuje już niedługo. Pojawił się oficjalny zwiastun

Kto by pomyślał, że dożyjemy premiery tej gry?



Podczas wydarzenia otwierającego tegoroczny Gamescom doczekaliśmy się zapowiedzi gry Dead Island 2, która została zapowiedziana ponad osiem lat temu. Użytkownicy otrzymali zarówno tradycyjny zwiastun, jak i materiał prezentujący faktyczną rozgrywkę. Sprawa jest dosyć jasna – już wkrótce zagramy w nieco inną produkcję niż można było się spodziewać.



Premiera gry Dead Island 2 już niedługo

Środowisko gamingowe niejednokrotnie naśmiewało się z kontynuacji Dead Island, czyli popularnego tytułu traktującego o zombie. Pozycja została bowiem zapowiedziana niespełna dekadę temu i tak naprawdę przez wiele lat nie było wiadomo czy ona nadal powstaje. Nie tak dawno doczekaliśmy się nawet prześmiewczego materiału zapowiadającego Goat Simulator 3, który parodiuje pierwszy trailer Dead Island 2.



Jak się właśnie okazało, gra nadal powstaje. Podczas wydarzenia Gamescom 2022 Opening Night Live – tak naprawdę to na jego zakończenie – dowiedzieliśmy się, że Dead Island 2 pojawi się na sklepowych półkach już 3 lutego 2023 roku (na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S) i pozwoli konsumentom doświadczyć czegoś nietypowego.





Produkcja zostanie nastawiona na szybkość i dynamiczność akcji. Spodziewać się więc możemy chaosu dziejącego się na naszych oczach i przy wykorzystaniu niestandardowych broni. Gracze muszą się natomiast przygotować na humorystyczną atmosferę – będzie kolorowo, dziwnie i niezbyt mrocznie. Przy okazji „zabijanie” nieumarłych ma odbywać się w spektakularny sposób dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.



Wszystko to możecie zobaczyć zarówno na zwiastunie, jak i udostępnionym fragmencie rozgrywki. Nie da się ukryć, że całość prezentuje się dosyć ciekawie. Fani poprzedniej części mogą być jednak nieco zawiedzeni, bowiem deweloperzy zaznaczają, że trudno będzie dostrzec podobieństwa pomiędzy „dwójką” a pierwszą częścią – oczywiście oprócz tytułu i zombie.





Studio zdecydowało, iż chce postawić na nowe rozdanie, by zainteresować możliwie jak najszersze grono użytkowników. Właśnie, jakie studio? Poprzednia odsłona była tworzona przez polski Techland, lecz sytuacja ma się zgoła inaczej w przypadku „dwójki”. Nad nią pracuje brytyjskie studio Dambuster, które do tej pory nie stworzyło jeszcze głośnych hitów. Wkrótce więc może się to zmienić.



Pozostaje więc czekać na premierę Dead Island 2, która nastąpi już 3 lutego 2023 roku. Miejmy nadzieję, iż doczekamy się po prostu bardzo dobrej produkcji niebędącej generycznym zapychaczem o nieumarłych.



Źródło: YouTube