Steve z Minecrafta ze zmienionym wyglądem. To pierwszy raz od wielu lat

Skąd pomysł na wprowadzenie takiej poprawki?

Wszystko wskazuje na to, że główna postać w grze Minecraft doczekała się zmian w wyglądzie. Gracze zauważyli drobne zmiany w obydwu domyślnych skórkach, lecz na jedną z nich zwrócono szczególną uwagę – mowa rzecz jasna o brodzie Steve’a, którą ostatni raz można było dostrzec… 13 lat temu. Dlaczego więc studio Mojang zdecydowało się na przywrócenie tego elementu? Minecraft ma na karku już sporo lat i przez ten czas doczekał się mnóstwa usprawnień oraz aktualizacji wprowadzających ważne nowości (ostatnia wzbudziła mnóstwo kontrowersji). Niektóre zmiany zdają się w żaden sposób nie wpływać na komfort zabawy, lecz mimo to są głośno komentowane zarówno przez społeczność graczy, jak i media. Właśnie mamy do czynienia z implementacją jednej z nich.Użytkownicy zauważyli, że studio Mojang – dosyć po cichu – zaktualizowało, domyślnych skórek postaci w Minecrafcie. O ile postać Alex nie doczekała się znaczących zmian (mówimy tu o wprowadzeniu kilku dodatkowych detali czy ulepszeniu już tych istniejących), to tego samego nie można powiedzieć o przedstawicielu płci męskiej., co z pewnością może zaskoczyć niektóre osoby.

Starzy wyjadacze z pewnością jednak pamiętają, że. Zlikwidowano go w 2009 roku, by uczynić postać bardziej neutralną płciowo – kobiecy charakter zaimplementowano bowiem dopiero w 2014 roku. Jeśli jesteście jednak wystarczająco spostrzegawczy, to pewnie dostrzegliście kolejny zgrzyt.(nawet tych „współczesnych”) oraz m.in. w grze Super Smash Bros. Ultimate na konsoli Nintendo Switch. Wygląda więc na to, że deweloperzy postanowili w końcu zadbać o spójność przekazy i zaimplementować zarost również do podstawowej wersji Minecrafta. Według mnie to naprawdę dobra zmiana!Podobne zdanie ma także spora część użytkowników. Poza tym modele postaci otrzymały szereg usprawnień, które możecie dostrzec na powyższych zrzutach ekranu.Źródło: Reddit