Netflix przygotowuje własny cloud gaming, szuka specjalistów w tej dziedzinie

Tak prezentuje się obecnie androidowa biblioteka Netflix Inc, w tym kilkadziesiąt gier / Foto: własne (Google Play)

Cloud gaming może przynieść wiele dobrego dla gamingowego segmentu Netflixa

Potwierdzają to oferty pracy. Firma oferuje posady chociażby dla menadżera technologii zabezpieczeń z doświadczeniem w obsłudze "wyzwań związanych z grami w chmurze" czy inżyniera renderingu, który może wspierać "usługę gier w chmurze" Netflixa. To tylko wycinek z ofert, w wielu innych także przewija się wątek cloud gamingu. Niestety nie wiemy nic konkretnego. Netflix odpowiedział bardzo wymijająco na pytanie serwisu TechCrunch o cloud gamingowe oferty pracy - "Zawsze szukamy wielkich talentów, aby dołączyli do naszych zespołów i stale badamy nowe możliwości produktów, aby poprawić nasze doświadczenie abonenta. W tej chwili nie mamy nic więcej do przekazania".Zdaje się, że cloud gaming może mieć o wiele większy potencjał dla Netflixa niż gry mobilne. Tym bardziej, że rynek chmurowej rozgrywki wciąż się rozwija. Jeśli zespół platformy VOD przedstawi usługę porównywalną do Nvidia GeForce Now, Google Stadia czy Xbox Cloud Gaming, to zapewne znacznie mocniej zachęci dotychczasowych abonentów do przetestowania gamingu spod własnego szyldu, a może i nawet zyska kolejnych odbiorców.