PlayStation VR2 - Sony zdradza przybliżoną datę premiery

PlayStation VR2 ma być przełomowe

Sony ogłosiło dziś, że druga iteracja PlayStation VR będzie dostępna. To świetna wiadomość dla miłośników gier wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości.Warto przypomnieć, że pierwszy zestaw gogli do gry w wirtualnej rzeczywistości zadebiutował w październiku 2016 roku i był dostępny na konsolach PlayStation 4. Urządzenie wspierane jest również przez konsolę nowej generacji, PlayStation 5. Po siedmiu latach nadeszła pora na kolejną generację PlayStation VR, która ukaże się już w przyszłym roku.Sony nie zdradziło dokładnej daty, a deklaracja, że sprzęt będzie dostępny w pierwszej połowie 2023 roku oznacza tylko tylko, że firma daje sobie jeszcze 10 miesięcy na premierę.Według Sony, użytkownicy PS5 będą mogli korzystać z oszałamiającej grafiki 4K HDR, a same kontrolery mają być przełomowe. Gogle wyposażono w ekran OLED o rozdzielczości 2000x2040 pikseli, który ma wspierać grafikę 4K High Dynamic Range i nawet 120fps. Dodatkowym atutem PS VR2 ma być technologia śledzenia gałek ocznych, co pozwala "uzyskać lepszą odpowiedź emocjonalną oraz lepszą ekspresję podczas spotykania innych graczy online."Wśród gier zapowiedzianych na PlayStation VR2 jest m. in. Horizon Call of the Mountain.Źródło: Sony