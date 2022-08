Przygodowy horror sci-fi Stasis za darmo na GOG. To początek The GOG Sale

Kolejna wyprzedaż na polskiej platformie komputerowych gier GOG i kolejna fala darmówek. A przynajmniej tak się może wydawać po ostatnich promocjach - na jednym tytule raczej się nie skończy. Moje przeczucie zostało potwierdzone przez sam GOG. Jak można przeczytać na stronie - "Nie przegap kolejnych trzech giveawayów - sprawdzaj stronę regularnie". Właśnie od teraz przez kilka dni możecie odebrać bezpłatnie Stasis, a sporo dłużej skorzystać z obniżonych promocyjnych cen na dużą część biblioteki GOG.



Izometryczna przygodówka point’n’click w starym stylu - Stasis za darmo na polskim GOG

Jak można przeczytać na karcie produktu w serwisie GOG - "Stasis to gra przygodowa typu point and click w konwencji horroru science fiction, której akcję przedstawiono z perspektywy izometrycznej. Stasis łączy przerażającą historię z rozgrywką znaną ze starych przygodówek. Łącz ze sobą przedmioty, wchodź w interakcje z komputerami i rozwiązuj łamigłówki w gęstym, mrocznym klimacie."

Odbierz Stasis i skorzystaj z wyprzedaży The GOG Sale z wieloma grami i DLC przy zniżkach do 90 proc.

Możemy też zaznajomić się w krótkim rysem fabularnym - "W odległej przyszłości, na pokładzie pozornie opuszczonego statku kosmicznego, John Maracheck budzi się z hibernacji. Jest zmuszony wspiąć się na wyżyny wytrzymałości fizycznej i psychicznej oraz poznać otaczające go tajemnice. Johnowi doskwiera ogromny ból, jego żona i córka zaginęły, a statek Groomlake nieubłaganie zanurza się w skłębione, niebieskie, metanowe chmury Neptuna."Aby wejść w posiadanie Stasis, należy wejść na główną stronę GOG i po zalogowaniu się nieco obniżyć widok, aż spostrzeżemy baner z napisem "Giveaway: Odbierz Stasis i nie przegap najlepszych ofert na GOG.com w przyszłości". Klikamy na przycisk opisany jako "Tak, odbierz grę" i po chwili produkcja powinna być w pełni za darmo przypisana na stałe do naszego profilu na GOG. Alternatywnie znajdziecie ją też na głównej stronie launchera. Co ważne, skorzystanie z rozdawnictwa GOG wiąże się z automatycznym zapisaniem do newslettera polskiej platformy (o ile jeszcze tego wcześniej nie zrobiliście). Stasis możecie zdobyć bezpłatnie