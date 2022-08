Death Stranding w Xbox Game Pass PC. To już oficjalnie potwierdzone

Zgodnie z tym, co przeczuwaliśmy już od kilku dni, Microsoft faktycznie zamierza włączyć komputerowy port gry Death Stranding do biblioteki usługi Xbox Game Pass. Oczywiście mowa wyłącznie o wariancie na PC, a nie w chmurze czy na konsolach Xbox. W końcu Death Stranding jest obecne wyłącznie na PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz PC z Windowsem.

Hit Kideo Kojimy oficjalnie w Microsoft PC Game Pass i to z dodatkowymi przedmiotami w grze

Kiedy Death Stranding trafi do usługi Microsoft Xbox Game Pass PC?

W czwartek mogliście przeczytać o tym, że Microsoft zapewne włączy. Początkowo oficjalny twitterowy profil usługi tajemniczo wspominał we wpisie o dobrym krajobrazie i zamienił grafikę konta na widok, który łatwo można było powiązać z Death Stranding. Już wtedy można było zakładać, że Death Stranding zapewne wkrótce trafi do usługi Xbox Game Pass na komputery. I faktycznie tak będzie. Dziś bez zagadkowych teaserów, Microsoft oficjalnie ogłosił rychłe dołączenie Death Stranding do Xbox Game Pass na PC (czyli w wariantach abonamentu PC Game Pass PC nazywanego wcześniej Xbox Game Pass PC oraz do wyższego Xbox Game Pass Ultimate). Naturalnie gra nie będzie zgodna z chmurą Xbox Cloud Gaming ani konsolami Xbox.Wcześniej można było spekulować, czy otrzymamy podstawową edycję Death Stranding, a może Death Stranding: Director’s Cut. Po lekturze oficjalnego komunikatu można przypuszczać, że będzie to coś więcej niż podstawowa wersja (zawierać będzie też specjalne dodatkowe przedmioty), ale nie aż Director’s Cut. Jak można przeczytać - "Gracze korzystający z systemu Windows 10/11 mogą spodziewać się takich funkcji jak tryb ultrawide, tryb fotograficzny, wysoka częstotliwość odświeżania obrazu oraz zawartość pochodząca z kilku bardzo znanych marek. Co więcej, edycja Death Stranding na PC Game Pass będzie zawierać również następujące przedmioty, które można odblokować w miarę postępów w fabule: Chiral Gold / Omnireflector "Ludens Mask" Sunglasses (Color Variant), Złoty i srebrny szkielet mocy, Złoty i srebrny szkielet terenowy, Złota i srebrna płyta pancerza."Przy tak dużej produkcji można było się spodziewać, że oficjalna zapowiedź wystartuje np. w miesiącu poprzedzającym dołączenie gry do biblioteki Microsoft Xbox Game Pass. Jest jednak inaczej. Na Death Stranding przygotowane przez Kojima Productions i wydane na PC przez 505 Games poczekamy znacznie krócej. Hit Hideo Kojimy pojawi się w Xbox Game Pass PC już w najbliższy wtorek 23 sierpnia 2022 roku. Dostaniemy do niego dostęp na PC będąc abonentami PC Game Pass (39,99 złotych miesięcznie, a w aktualnej promocji pierwszy miesiąc za 4 złote) lub Xbox Game Pass Ultimate (54,99 złotych miesięcznie, choć obecnie pierwszy miesiąc tylko za 4 złote dzięki promocji).Źródło i foto: Microsoft Xbox / własne