Gracz przekopuje mapę w Minecrafcie od 5 lat. Już prawie dopiął swego

No niezłe wyzwanie sobie postawił...

Minthical od 5 lat nieustannie kopie w Minecrafcie

Co można zrobić na przestrzeni 5 lat? Cóż, niemal wszystko. Ukończyć studia, zbudować dom, własnoręcznie odrestaurować wymarzony samochód... Ile osób, tyle pomysłów. Pewien miłośnik Minecrafta postanowił, że jego celem nadrzędnym będzie dokonanie czegoś, co wzbudzi podziw u innych fanów tejże produkcji. Youtuber o pseudonimiestwierdził, że wykopie wszystkie bloki z minecraftowej mapy. Tak, absolutnie wszystkie.Minthical projekt o nazwierozpoczął w grudniu 2017 roku, grając w Minecrafta na. Celem było oczyszczenie mapy w grze Minecraft ze wszystkich wygenerowanych bloków. Co istotne, wyzwania podjął się w trybie survival, w którym na nowo wytwarzać musi zniszczone narzędzia, nie zaś kreatywnym, gdzie całe zadanie zajęłoby znacznie mniej czasu.Youtuber zaczął od uporządkowania środka mapy, blok po bloku. Na swoim najnowszym streamie poinformował on, że wyzwanie uda mu się ukończyć do końca września tego roku. Minthical przez ostatnie pięć lat wykopał łącznie około 45 milionów wirtualnych bloków. Swoję zabawę zaczął na klasycznej mapie o wymiarach 862x862, a więc zawierającej blisko 47 milionów takich elementów.Minthical na YouTube umieścił ponad(!), na których archiwizował swój nietuzinkowy projekt. Do grudnia ubiegłego roku zużył ponad 5250 wirtualnych narzędzi.Po zniszczeniu bloków youtuber planuje udać się do Netheru i Endu i dokończyć dzieła zniszczenia także i w tych krainach.Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że społeczność Minecrafta zapamięta Minthicala, gdy ten zakończy swój projekt.Do tej pory Minthical spędził ponadw Mineracfcie.Źródło: YouTube