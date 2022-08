GeForce Now poprawia chmurę gier w przeglądarce - znacznie lepsza jakość obrazu

Pod koniec ubiegłego roku Nvidia wprowadziła specjalny jeszcze wyższy pakiet GeForce Now RTX 3080, którego główną zaletą było podbicie rozdzielczości nawet do 4K (przy 60 FPS) i maksymalnego przesyłania klatek na sekundę aż do 120 (w tym przypadku tylko w 2K). Niestety początkowo 4K było dostępne wyłącznie na przystawkach smart TV od zielonych, czyli Nvidia Shield TV, a 2K i 120 klatek w aplikacji GeForce Now na Windowsa i macOS. Później w maju komputerowe apki dostały możliwość grania w pełnym 4K i nie były już poszkodowane. Jednak chmura GeForce Now jest dostępna na jeszcze większej liczbie platform czy w innych wariantach na tych samych urządzeniach. Nvidia w końcu pomyślała o części innych użytkowników.



Przeglądarkowi użytkownicy GeForce Now na komputerach mogą się cieszyć z lepszej jakości strumieniowania

Przez długi czas posiadacze planu GeForce Now RTX 3080 (zobacz naszą recenzję) nie mogli liczyć na pełne (lub prawie pełne) płynące z niego korzyści na telewizorach i przystawkach smart TV (poza Nvidia Shield TV), smartfonach i tabletach oraz komputerach, jeśli woleli używać dostępu przez przeglądarki internetowe (Google Chrome, Microsoft Edge Chromium i inne na silniku Chromium jak np. Opera) lub nie mieli dostępu do aplikacji (wciąż nie ma natywnego klienta GeForce Now na Linuxa, zostaje tylko przeglądarkowa wersja).



To ustawienia GeForce Now odpalonego w przeglądarce Microsoft Edge Chromium - już z 1440p i 120 FPS / Foto: własne



O ile w przypadku smart TV nie ma poprawy, tak GeForce Now w przeglądarkach internetowych na komputerach może pochwalić się już rozdzielczością do 2K i płynnością do 120 FPS. Poza tym niedawno w końcu ruszyła się kwestia szerokiej kompatybilności 120 FPS na androidowych smartfonach i tabletach. Nvidia zapowiadała 120 FPS na każdym Androidzie z tak szybkim ekranem jeszcze na początku lata, ale poza wybranymi modelami z wąskiej listy, dopiero w ostatnim czasie widzimy powszechne wprowadzenie nowego standardu 120 FPS.



Chmurowa biblioteka zgodności Nvidia GeForce Now wciąż się rozrasta, tym razem o sześć pozycji

Dodatkowo tak jak co tydzień, Nvidia zapowiada kolejne gry zgodne z GeForce Now, które powinny pojawić się w bibliotece usługi już w najbliższych dniach, lub wręcz są nawet w tej chwili kompatybilne z chmurową gamingową usługą zielonych. Mowa zarówno o premierach jak i nieco starszych produkcjach takich jak Thymesia (Steam), Century: Age of Ashes (Steam), Clanfolk (Steam), Coromon (Steam), Hypercharge: Unboxed (Steam) oraz Phoenix Point (Epic Games Store). Łącznie w bibliotece GeForce Now znajdziecie mocno ponad 1300 tytułów głównie ze Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Origin i nieco GOG oraz pojedyncze z innych launcherów.



