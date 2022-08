Nietypowa wersja gry Doom za darmo, to świetna niespodzianka od Epic Games

Początkowo planowałem przygotować tekst, w którym narzekałbym na obecną darmową ofertę w Epic Games Store (oczywiście narzekanie na bezpłatne gry nie jest do końca logiczne, ale Epic Games przyzwyczaił nas do pewnego poziomu). W końcu firma zapowiedziała wyłącznie DLC do Reumbleverse i nie liczyliśmy na nic więcej, choć może i była niewielka nadzieja na niespodziankę. Dziś okazało się, że Epic Games powinien udostępnić za darmo też klasyczną pozycję Doom 64 i na szczęście tak się stało, choć kilka minut po 17:00, więc była mała niepewność i wyczekiwanie.



Doom 64, czyli specjalna edycja Dooma z Nintendo 64, teraz w ulepszonej reedycji za darmo na Epicu

Na pewno znacie klasycznego Dooma z lat ’90 ubiegłego wieku. Musieliście słyszeć o Doomie i Doomie II, zapewne też o wydaniu Ultimate Doom. Czy jednak wiecie, że powstał też Doom 64? Tak duża liczba w nazwie oczywiście nie oznacza kwestii wydawania jej jako 64 odsłony serii (przecież aż tak dużo ich nie ma), a wersję początkowo przeznaczoną na konsole Nintendo 64 w 1997 roku. W 2020 roku na 25-lecie serii została poprawiona i przeportowana na inne platformy, w tym PC, konsole, a nawet chmurę Google Stadia. Przy czym w oryginalnym Doomie 64 nie chodziło o specjalną edycję Dooma lub Dooma II z PC na Nintendo 64, a kontynuację historii i liczne usprawnienia graficzne, a także zupełnie nowe elementy.





Po prostu był to swoisty Doom III, jeszcze przed realnym wydaniem Dooma 3 w 2004 roku (czyli w pewnym sensie przy takim postawieniu sprawy - Dooma 4). Już w latach '90 Doom 64 prezentował się na konsoli Nintendo lepiej niż zwyczajny Doom na PC, a teraz dzięki ulepszeniom z 2020 roku, jest świetną gratką dla fanów serii, aby sprawdzić nietypową odsłonę klasycznej gry FPS. W końcu przez większość czasu od pierwotnego wydania, można było się posiłkować tylko starą konsolą lub ewentualnie emulatorami. Co ciekawe Doom 64 jest przystosowany do myszki i klawiatury, a nawet gamepadów. To najbardziej uwspółcześniony z pierwotnych Doomów.





Dodatkowo zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Epic Games Store odbierzecie również DLC do nowej gry free-2-play. Chodzi o pakiet zawartości Bumbokser do Rumbleverse. Zawartość pakietu to Wyjątkowy zestaw Boombokser (Kask bokserski, Rękawice bokserskie, Tank top bokserski, Spodenki bokserskie, Buty bokserskie), Ekskluzywne tło i ramka karty oraz 120 minut wzmocnienia rozgrywki "Sława". Oczywiście zanim odbierzemy DLC, najpierw powinniśmy dopisać do swojego konta główną produkcję Rumbleverse (pod tym linkiem), jeśli jej jeszcze nie mamy.



Odbierz Dooma 64 i DLC do Rumbleverse za darmo, a już za tydzień reouglike crawler Ring of Pain

Metoda bezpłatnego odebrania gier z Epic Games Store jest niezmiennie taka sama. Należy wejść na karty produktów każdej z pozycji osobno (pod tymi linkami dla Doom 64 i pakiet Bumbokser do Rumbleverse) i po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gry zostaną na stałe przypisane do naszego konta zupełnie za darmo. Alternatywnie możecie poszukać omawianych produkcji w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Epic Games zaskoczył nas i zaoferował bezpłatnie nie tylko DLC do Rumbleverse, ale też Dooma 64 / Foto: Epic Games Store (własne)

Epic Games zaskoczył nas i zaoferował bezpłatnie nie tylko DLC do Rumbleverse, ale też Dooma 64 / Foto: Epic Games Store (własne)



Macie na to czas do kolejnego czwartku 25 sierpnia o godzinie 17:00. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store rozda inną grę. Jak można przeczytać, będzie to - "Ring of Pain, karciana gra typu roguelike crawler, w której przygody szukają Cię same. Każdy krok w kręgu wymaga podjęcia trudnej decyzji. Skupisz się na łupach, czy wbijesz nóż w plecy przyczajonej maszkary? Rozsądnie dobierz swoje wyposażenie, aby przetrwać i poznać sekrety kręgu Ring of Pain."



Źródło i foto: Epic Games Store / własne

