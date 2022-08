Doom uruchomiony na terminalu traktora John Deere

DOOM może działać na wszystkim.

DOOM działa od teraz także na sprzęcie rolniczym John Deere

Playing Doom on a John Deere tractor display (jailbroken/rooted) at @defcon pic.twitter.com/ih0QUTGNuS — Sick.Codes (@sickcodes) August 14, 2022

Ten przypadek to zmartwienie dla producenta

"Rozpocząłem atak i dwie minuty później ujrzałem terminal. Miałem dostęp do roota, co jest rzadkością w przypadku sprzętu John Deere"

"Wygląda na to, że cały nasz system żywności jest zbudowany na przestarzałym, niezałatanym Linuksie i Windows CE z modemami LTE"

"Chcemy, aby rolnicy mogli naprawiać swoją własność, gdy coś pójdzie nie tak. Jak widać od strony oprogramowania jest to możliwe"

Uruchamianie klasycznej gry DOOM na przeróżnych urządzeniach stało się internetowym memem i jednym z najzabawniejszych wyzwań tego stulecia. Kultowa gra id Software gościła już na konsolce, uruchomiono ją z poziomu BIOS-u komputera na lodówce (tak jakby), teście ciążowym oraz ziemniakach. Tak, ZIEMNIAKACH . Dziś dowiedzieliśmy się, że pewien Australijczyk DOOMa odpalił na ciągnikach John Deere.Na konwencji hakerskiej Def Con odbywającej się w ramach Las Vegas Sick Codes, badacz bezpieczeństwa wspólnie z modderem Doom o pseudonimie Skelegant uruchomił grę DOOM na wyświetlaczu ciągnika John Deere. Była to zmodyfikowana wersja pionierskiej strzelanki pierwszoosobowej (FPS), zaprojektowana w taki sposób, aby przypominała miks DOOM-a z symulatorem wściekłego rolnika.Sick Codes udostępniło film pokazujący, w jaki sposób, mając fizyczny dostęp do płytki drukowanej ciągnika, panowie włamali się do systemu sprzętu rolniczego. Nietuzinkowa modyfikacja oraz uruchomienie jej na sprzęcie John Deere miała sprowokować dyskusję na temat kwestii prawa do naprawy - mówił ekspert ds. bezpieczeństwa odpowiedzialny za zhakowanie systemu. Jego sukces pokazuje, że najwyraźniej istnieją pewne luki w oprogramowaniu sprzętu rolniczego, co nie jest dobrą wiadomością dla producenta.- podsumował Kyle Weins, współzałożyciel iFixit.Weins zwrócił uwagę na to, że John Deere wielokrotnie powtarzał organom regulacyjnym, że rolnicy nie powinni naprawiać sprzętu na własną rękę ani uzyskiwać dostępu do danych, ponieważ, jak twierdzi firma, narusza to dwudziestoletnie prawa autorskie.- przekazali przedstawiciele Sick Codes w rozmowie z Wired.Źródło: Twitter, Wired