Sony może wprowadzić własny launcher gier na PC i łączenie kont z PlayStation

Japończycy z Sony mogą mieć jeszcze jeden poważny plan w temacie ekspansji własnych gier na PC. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej ekskluzywnych tytułów rodem z PlayStation 4 i PlayStation 5 także na komputerach poprzez launchery Steam i Epic Games Store. Pierwszym krokiem w tę stronę były wydane kilka lat temu komputerowe porty gier przygodowych Quantic Dream na Epic Games Store. W obecnym czasie już dostępnych czy chociażby zapowiedzianych portów jest znacznie więcej, choć wciąż nie są to dziesiątki tytułów. Jednak Sony może zmienić formę ich dystrybucji.

Przynajmniej tak sugerują dane odnalezione w kodzie komputerowego portu Spider-Man Remastered. Widnieją w nich odniesienia do "PlayStation PC launcher", "PSNAccountLinked" i "PSNLinkingEntitlements". To oznacza osobny launcher gier na PC i funkcje pozwalające powiązać swoje dane z profilem znanym z konsol rodziny Sony PlayStation.

Sony wydaje swoje przeportowane na komputery tytuły także na Epic Games Store / Foto: Epic Games Store (własne)

Zupełnie inną sprawą jest to, jak dokładnie zabiorą się do uruchomienia własnego launchera. Wiele firm powraca ze zdublowaną ofertą na Steam. Można tam równolegle kupić produkcje koncernów, które przecież mają własne platformy na PC, czyli od Microsoftu i przejętej Bethesdy, Electronic Arts, Ubisoftu czy Rockstar Games. Wielu graczy wybiera wręcz Steam, jeśli nie wiąże się to z dużym przepłacaniem za dany tytuł. Jeśli Sony nie będzie chciało prowadzić podwójnego wydawania gier PC dotychczasowymi kanałami i poprzez własny launcher, to większość zdecydowanych graczy i tak je kupi, ale spotka się to z niechęcią do kolejnego launchera w już i tak rozdrobnionym rynku PC z wieloma firmami chcącymi podgryzać steamowego dominatora.Źródło: IGN / Foto tytułowe: Pixabay - własne