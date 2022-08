Microsoft puszcza oko do graczy. W Xbox Game Pass pojawi się hit Kojimy z PlayStation

Usługa Xbox Game Pass w wariantach dla konsoli, PC czy obu platform i dodatkowo chmury, skupia w sobie dostęp do gier studiów należących do Microsoftu lub w jakiejś formie z nim powiązanych, ale i od różnych deweloperów niezależnych od twórców Windowsa (a dodatkowo od Electronic Arts jako zawarcie w Game Passie dodatkowej usługi EA Play). Jednak czymś dziwnym byłoby otrzymanie tytułu mocno powiązanego z konkurencyjną konsolą i będącego na niej tytułem ekskluzywnym (w kontekście konsol). Przynajmniej pozornie zdaje się to niemożliwe.



Death Stranding zmierza do Xbox Game Pass PC, wiele na to wskazuje

Mowa o ostatnim wielkim hicie Hideo Kojimy, czyli Death Stranding. Przesłanki ku jego zawarciu w pakiecie Xbox Game Pass pochodzą od samego Microsoftu, choć nie są podane wprost. Nigdzie nie padło dosłowne stwierdzenie, że Death Stranding zmierza do subskrypcyjnej usługi, ale nawet subtelny teaser, był jednoznaczny. Wczoraj na oficjalnym twitterowym profilu PC Game Pass (czyli wariantu Xbox Game Pass wyłącznie dla komputerów z systemem Windows) pojawił się krótki wpis "czasem po prostu chcielibyśmy dobrego zdjęcia krajobrazu", któremu towarzyszyła zmiana tła profilu.



Found it pic.twitter.com/xlHwrqz0qD — NV (@naven0m) August 16, 2022

Internauci szybko podchwycili aluzję i spostrzegli, że widok jest bliźniaczo podobny do jednego z miejsc w Death Stranding. W takim razie zagadka okazała się być w zasadzie błyskawicznie rozwiązana. Choć Microsoft wciąż nic nie potwierdził. Firma jeszcze nie skomentowała trafności entuzjazmu wśród internetowej społeczności graczy, więc nie można być niczego pewnym w stu procentach ani w pełni trafnie próbować odgadywać momentu udostępnienia Death Stranding w Game Passie. Przecież teaser nie musiałby koniecznie dotyczyć np. kolejnego miesiąca. Mimo wszystko opisywana teza wydaje się być wiarygodna.



Czy konsolowy ekskluzyw Sony w usłudze konkurenta powinien być aż tak ogromnym zdziwieniem?

Zastanówmy się jednak, czy faktycznie to tak dziwny ruch. Powinien taki być, przecież Sony ma prawa do marki i stworzyło grę. To nie do końca prawda, a sam tytuł nie jest dziełem wewnętrznego studia Sony. Death Stranding jest projektem Kojima Productions, do którego poniekąd prawa ma Sony (także dzięki udostępnionej technologii), ale komputerowy port nie został wydany przez japoński koncern elektroniczny, a europejskie 505 Games. Tak naprawdę sprawa praw do pecetowej edycji Death Stranding może być dość zawiła i otwierać furtkę do dogadania się z Microsoftem. Jakby tego było mało, studio Kojimy obecnie pracuje nad grą na potrzeby Xbox Game Studios, co ogłosił na Xbox and Bethesda Games Showcase tego lata Phil Spencer będący szefem marki Xbox.





Oczywiście Death Stranding nie było nigdy wydane na konsole inne niż Sony PlayStation 4 i Sony PlayStation 5 (na nowszy wariant z racji międzygeneracyjnej kompatybilności i specjalnej poprawionej wersji Director’s Cut), to konsolowy ekskluzyw Sony przeportowany jedynie na PC. W takim wypadku można brać pod uwagę wyłącznie obecność w Microsoft Xbox Game Pass PC (abonamenty w wariantach PC i Ultimate). Chmura Xbox Game Cloud działa w oparciu o Xboxy, więc także w niej nie ma wielkich szans na otrzymanie Death Stranding. Ciekawe też, jaki wariant zaproponuje graczom Microsoft. Do wyboru mamy podstawowy i Director’s Cut.



Źródło: wccftech / własne / Foto tytułowe: Kojima Productions - własne

Death Stranding w abonamencie Microsoftu?