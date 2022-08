FIFA 23 - niebawem premiera

Czekamy na premierę od EA Sports FIFA 23.

Nowa FIFA 23 na jesień



Wszyscy fani wirtualnej piłki nożnej z niecierpliwością wyczekują jesieni, bowiem na jesień zaplanowana jest kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych gier piłkarskich. Mowa tutaj o tytule, który serwuje nam Electronic Arts, czyli FIFA 23. Oficjalny licencjonowany produkt FIFA trafi na półki sklepowe już niebawem, a niektóre wyspecjalizowane sklepy oferują możliwość zakupu gry przedpremierowo już teraz. Grę znajdziemy także na platformach takich jak Steam oraz Epic Games. Nazwa FIFA towarzyszy grze piłkarskiej od roku 1994 i od tamtego czasu regularnie każdego roku cieszy fanów na całym świecie swoimi kolejnymi odsłonami. Jest to tytuł, który bez wątpienia wzbudza wśród graczy wiele emocji i jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej sprzedających się marek na świecie. Nazwa FIFA przypisana jest także do międzynarodowej organizacji zrzeszającej reprezentacje piłkarskie.





Zmiany i nowości





Także w tym roku spodziewamy się od EA Sports kolejnej odsłony gry z serii FIFA. Co tym razem się zmieniło i czym gra może nas zaskoczyć? Podobnie jak w poprzednich częściach serii będziemy mieli spory szereg możliwości jeżeli chodzi o wybór rozgrywki. Do dyspozycji będzie między innymi tryb kariery, FIFA Ultimate Team, Volta Football, ProClubs, ale także weźmiemy udział w najważniejszych rozgrywkach międzynarodowych: Mistrzostwach Świata w piłce nożnej mężczyzn (FIFA World Cup Qatar 2022) oraz Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiet (FIFA Woman’s World Cup Australia and New Zealand 2023).



Twórcy zmodyfikowali jeden z ulubionych trybów rozgrywek FIFA Ultimate Team. Gracze nadal będą zbierać karty piłkarzy, a następnie tworzyć z nich swoją drużynę, jednak zmianie ulegnie sam system zgrania piłkarzy. Zabieg ten ma mieć wpływ na płynność rozgrywki oraz zwiększyć różnorodność składów.





Nowością jest także tryb Chwile FUT, który daje możliwość rozgrywki dla jednego gracza i w którym naszym zadaniem będzie wykonywanie przygotowanych scenariuszy. Sporą nowością w grze jest tak zwany cross-play, który polega na możliwości rywalizacji w grze pomiędzy różnymi konsolami i komputerami. Cross-play będzie dostępny w trybach: Mecze towarzyskie online, Sezony współpracy, Sezony online, Kick Off , FUT, ProClubs, VOLTA Football. Niestety z zabawy będą wyłączeni użytkownicy gry na PS4 oraz na Xbox One.





Grafika w nowej FIFIE





Gracze mogą liczyć na poprawioną grafikę, która uprzyjemni czas poświęcony rozgrywkom FIFA . EA Sports między innymi skupiło się na wyglądzie boisk piłkarskich i murawy. Głębia zieleni ucieszy oko każdego wymagającego gracza i poprawi komfort gry.





Twórcy gry postawili na rozwój technologii Hypermotion, która czerpiąc z prawdziwych meczy piłkarskich ma wpływać na ruchy wirtualnych zawodników. W nowej odsłonie zastosowana została nowa wersja technologii, która otrzymała nazwę Hypermotion2. Dzięki technologii Hypermotion2 zachowania piłkarzy prezentują się o wiele lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej, tym samym technologia zwiększa realizm rozgrywki. Dodatkowo, co ucieszy wielu graczy komputerowych, teraz także jako użytkownik PC możesz korzystać z technologi Hypermotion, która jednak zawyży wymagania sprzętowe.





Zmiany w drużynach



Ogromny powód do radości będą z pewnością mieli sympatycy włoskiego klubu Juventusu Turyn. Według informacji Juventus wraca do serii po prawie trzech latach nieobecności. Od 2019 z powodu braku licencji twórcy gry nie mogli udostępnić klubu w swoich kolejnych częściach. Klub funkcjonował w grze jako fikcyjna drużyna o nazwie Piemonte Calcio.



Po raz pierwszy w historii będziemy mogli rozegrać piłkarskie mecze kobiecymi drużynami klubowymi. Twórcy gry zdecydowali się na dodanie ich do swojego najnowszego tytułu i podobno EA Sports zamierza w przyszłości poświęcić więcej uwagi kobiecym zespołom klubowym, zwiększając ich liczebność. Piłka nożna kobiet w nowej FIFIE, to także tryb Mistrzostw Świata. Jedna z piłkarek – Australijka Samantha Kerr, znajdzie się także na okładce najnowszego tytułu. Jest to jedna z najlepszych piłkarek na świecie oraz pierwsza piłkarka, której udało się wylądować na okładce gry FIFA. Towarzyszyć jej będzie francuski piłkarz Kylian Mbappe. Ten Pan z kolei gości na okładce trzeci raz z rzędu.





W najnowszej części serii FIFA wśród drużyn piłkarskich nie znajdziemy reprezentacji Rosji, ani żadnego z rosyjskich klubów. Twórcy gry tłumaczą podjęcie takiej decyzji solidarnością z narodem ukraińskim. Nieoficjalnie mówi się o tym, że w najnowszej odsłonie gry zobaczymy trzy nowe piłkarskie ikony. Mają to być Gerd Mueller, Zico oraz Alfredo Di Stefano. Gra posiadać będzie pełną polską wersję językową. Dotyczy to także komentatorów, którym głosu użyczą ponownie Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski.





Jaki sprzęt



Oficjalny licencjonowany produkt FIFA będzie miał premierę już we wrześniu tego roku. EA Sports wypuści Fifa 23 na PS4, Fifa 23 na PS5, Fifa 23 na Xbox One, a także na Xbox Series X oraz na komputery. Gra dostępna będzie też na Steam oraz Epic Games.



