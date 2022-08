Małe, ale genialne usprawnienie. Steam ułatwił dodawanie darmowych gier i DLC

Często na Instalkach możecie przeczytać o promocjach z czasowo darmowymi grami czy niekiedy po prostu o produkcjach free-2-play, także ze Steam. Dopisywanie takich tytułów do biblioteki nie jest trudne, ale do niedawna wiązało się z niewielkim, choć irytującym szczegółem. Na szczęście po wielu lata Valve go w końcu wyeliminowało i tym samym usprawniło interfejs Steam w wersji natywnej aplikacji jak i webowej na stronie internetowej.



Jeśli odbieracie darmowe gry na Steam, to do niedawna automatycznie aktywowało się ich pobieranie

Wcześniej przy odbieraniu czasowo darmowej gry z promocji lub dodatku, a także dopisywaniu do profilu produkcji free-2-play, mieliśmy do wyboru tylko przycisk interfejsu z pobieraniem. A nie każdy chce od razu instalować właśnie dodaną grę. Możecie stwierdzić, że na Epic Games Store jest tak samo. Tamtejszy napis to też "Pobierz". Jednak tak naprawdę działa jako dodanie pozycji do zamówienia, choć to oczywiście będzie bezpłatne. Nic nie jest od razu pobierane. Na Steam "Pobierz" daje dosłownie taki efekt, jaki głosi napis. Z poziomu strony internetowej odsyła nas specjalnym linkiem bezpośrednio do aplikacji Steam i pobierania, a w zainstalowanym launcherze, dana pozycja przygotowuje się od razu do ściągania z serwerów Valve.



Od teraz przy czasowo bezpłatnych pozycjach i grach free-2-play mamy dwie opcje dopisania do biblioteki / Foto: własne (Steam)



Oczywiście w obu przypadkach da się to od razu anulować przed fizycznym rozpoczęciem pobierania danych (z DLC jest chyba nieco inaczej sądząc po opiniach w sieci, ale osobiście tego nie sprawdzałem). Tym bardziej dodając bezpłatne treści ze strony internetowej platformy Steam, gdzie możemy anulować otwarcie aplikacji launchera. Nie jest to może ogromny minus i katastrofalny brak ergonomii, ale pozwolenie użytkownikom na zwyczajne dopisanie gier i DLC bez automatycznego proponowania instalacji, byłoby bardzo przyjemnym usprawnieniem.



Valve dodało małą, ale bardzo dobrze przyjętą zmianę, teraz można też wyłącznie przypisać grę do konta

I właśnie coś takiego dostaliśmy w ostatnich dniach. Mała rzecz, a może naprawdę ucieszyć każdego użytkownika Steam będącego amatorem darmowych gier. Na reddicie czy innych portalach, internauci bardzo chwalą najnowszą funkcję. Od teraz mamy do wyboru dwa przyciski. Jeden aktywuje pobieranie danej produkcji, a drugi tylko dodaje ją do naszego konta użytkownika Steam.



