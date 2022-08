Polska modyfikacja do Gothica została „modem dekady”

To nie lada wyróżnienie.

W głosowaniu zwyciężyła modyfikacja Kroniki Myrtany: Archolos, która otrzymała więcej głosów w jednej ankiecie niż wszystkie poprzednie razem wzięte i pokazała, jak wielki wpływ na społeczność ma ten mod rozszerzający grę. Zawiera zupełnie nową historię w klasycznym Gothicu II i scenariusz, który według niektórych jest na równi z oryginalną grą, a także posiada w pełni polski dubbing. W międzyczasie zespół kontynuuje pracę nad nowymi łatkami, pielęgnuje swoją społeczność i cieszy się z miejsca nie tylko jako nasz najnowszy mod roku, ale także jako najlepszy nowoczesny mod ostatnich dziesięciu lat.

Okej, ale czym tak naprawdę jest to przedsięwzięcie? Mamy tu do czynienia z modyfikacją do gry Gothic 2: Noc Kruka, która stanowi zupełnie odrębną historię. Twórcy zdecydowali się na przedstawienie wyspy Archolos wspomnianej wyłącznie raz w pierwszej grze z serii Gothic. Gracze mogą liczyć więc na. Przejście całości zajmuje co najmniej kilkadziesiąt godzin.Teraz modyfikacja została uhonorowana poprzez zwycięstwo w konkursie serwisu Mod DB. Została ona wybrana przez użytkowników jako „modyfikacja dekady” zdobywając kilkanaście tysięcy głosów – kompletnie deklasując przy tym inne pozycje. Tym samymJak możemy wyczytać na oficjalnej stronie:Warto także nadmienić, że modyfikacja regularnie otrzymuje, ale także wprowadzające nowe funkcje. Ponadto niedawno mieliśmy do czynienia z opublikowaniem pełnej ścieżki dźwiękowej, która także zasługuje na słowa uznania. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji zagrania w Kroniki Myrtany: Archolos , to chyba nie ma lepszego momentu. Do uruchomienia gry niezbędne jest jednak wcześniejsze zainstalowanie Gothica 2 z dodatkiem Noc Kruka.Źródło: Mod DB