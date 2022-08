Kontrowersyjne loot boxy w FIFA. EA twierdzi, że to świetna nieinwazyjna mechanika

Zbliżająca się ku jesiennej premierze FIFA 23, będzie miała podobnie jak poprzednie odsłony mechanikę loot boxów w trybie FIFA Ultimate Team. I to mimo tego, że rządowe organizacje z wielu krajów przyglądają się z zaniepokojeniem loot boxom, część wprowadziła nawet zakazujące ich prawo. Poza tym spora część graczy bulwersuje się na ich obecność w pełnopłatnych grach. Finalnie nawet niektóre studia (chociaż częściowo) odchodzą od tego pomysłu na dodatkowe zarobki. Ale nie Electronic Arts.

Jak widać FIFA 23 będzie dostępna na wielu platformach, nawet w streamingu Google Stadia / Foto: EA

Electronic Arts jest pewne, że gracze uwielbiają loot boxy

Mniejszość i tak napędza pływy w loot boxów, kusi ich możliwość szybszego posiadania dobrego składu

Jak stwierdzono - "Zmiana ustawy o grach hazardowych w odniesieniu do loot boxów wiązałaby się ze znacznymi wyzwaniami w zakresie wdrażania i ryzykiem niezamierzonych konsekwencji." Jednak należy pamiętać, że hazard jest specjalnie regulowany prawnie i dostępny tylko dla dorosłych, a sporą częścią odbiorców elektronicznej rozrywki są osoby nieletnie. Te same, które nie mogą chociażby grać na automatach hazardowych, ale kupować losową zawartość w grach za realne pieniądze otrzymywane np. od rodziców już tak.Piłka nożna, także ta elektroniczna, jest bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, więc Electronic Arts na pewno cieszy się z takiego stanowiska brytyjskich władz. Tym bardziej, że marka FIFA jest jedną z największych serii dla całej branży gier wideo, więc loot boxy znacznie zwiększą napływ gotówki. Szczególnie, jeśli stanowią mechanikę pay-to-win, a nie zwykłą kosmetykę. W końcu płacąc za paczki i nie polegając tylko na tym, co uzyskujemy czystą rozgrywką, szybciej zdobędziemy cenny skład, którym łatwiej jest wygrywać. Nie każdy będzie się na to pisał, ale zachęta jest i tak duża.Anglojęzyczny oddział Eurogamera skontaktował się z firmą, aby uzyskać jej stanowisko w sprawie loot boxów. Electronic Arts broni swojego modelu na biznes i twierdzi, że to wręcz mechanika lubiana przez użytkowników. "Z całego serca wierzymy, że Ultimate Team i pakiety FUT, które są częścią gry od ponad dekady, są częścią FIFA, którą gracze uwielbiają - fani kochają to, że gra odzwierciedla prawdziwe emocje i strategię budowania i zarządzania składem. Danie graczom wyboru, by mogli wydawać, jeśli chcą, jest sprawiedliwe."Jak dodaje firma - "Warto powiedzieć, że wydawanie jest całkowicie opcjonalne w naszej grze i nie zachęcamy do wydawania ponad zdobywanie nagród poprzez grę. Pakiety FUT działają w taki sam sposób, niezależnie od tego, czy są opłacone, czy zarobione, a większość graczy w ogóle nie wydaje w grze. Na przykład, 9 na 10 FUT Packs otwartych w FIFA 22 było zarobionych." To jednak nie zmienia faktu, że ten 1 na 10 graczy mocno dodatkowo nabija portfel Electronic Arts, bo mechanika hazardowa związana z szybszymi postępami w grze, jest kusząca. Mniejszość użytkowników może wydawać brew pozorom całkiem dużo pieniędzy na FUT, co potwierdzają też wyniki firmy.Źródło: eurogamer net / własne / Foto tytułowe: EA - własne