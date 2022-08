Sony przygotowało stronę z grami PlayStation dostępnymi na PC

To koniec z niejasnościami.

PlayStation na PC teraz z własną stroną internetową

Sony zdecydowało się na uruchomienie specjalnej strony internetowej, na której znajdziemy wszystkie gry od PlayStation Studios dostępne również na PC. Mowa tu zarówno o tytułach już mających swoją premierę w przeszłości, jak i tych nadchodzących. Przy okazji pojawiła się sekcja zawierająca odpowiedzi na najważniejsze pytania społeczności. Warto się tym zainteresować.Japoński gigant od dłuższego czasu nie kryje swojego zainteresowania „pecetowym” rynkiem”. Dotychczas ekskluzywne gry zaczynają pojawiać się także na komputerach osobistych, co według wielu oznacza koniec dotychczasowej polityki Sony. Wszystko jednak wskazuje, że to dopiero początek ekspansji koncernu w tym zakresie.Dwa dni temu mieliśmy do czynienia z debiutem odświeżonej wersjina platformie Steam (naszą recenzję możecie przeczytać w TYM miejscu). Odsłona ta została przyjęta bardzo dobrze, co raczej nie pozostawia wątpliwości, że Sony nie planuje kończyć z wydawaniem swoich gier na PC. Potwierdza to także nowa strona internetowa. „PlayStation games for PC” – bo tak nazywa się witryna – zawiera nowe oraz nadchodzące gry produkowane na PC przez firmy należące do PlayStation Studios. Oprócz tytułów, grafik oraz opisów znajdziemy tam także odnośniki do poszczególnych sklepów, gdzie możemy nabyć wybrane produkcje. Jeśli chodzi o „nowe” tytuły, to na liście znajdują się: God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Days Gone, Horizon Zero Dawn, HELLDIVERS oraz Predator Hunting Grounds.Jeśli zaś chodzi o gry, które jeszcze nie miały swojej premiery, to Sony wymieniaoraz. To jednak nie wszystko, co możemy znaleźć na powstałej stronie internetowej. Zawiera ona także szereg odpowiedzi na nurtujące społeczność pytania.Jedno z nich wzbudziło kontrowersje wśród graczy. Mowa tu o. Jako odpowiedź napisano, że „obecnie” nie ma takiej konieczności. Użytkownicy obawiają się, że w przyszłości japoński gigant zacznie wymuszać na nich zakładanie i łączność z PSN, by korzystać z licznych produkcji – nawet jeśli nie posiadają oni konsol PlayStation.Na razie jednak tak nie jest, warto jednak mieć ten fakt na uwadze.Źródło: PlayStation