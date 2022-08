Gothic Remake na pierwszym zwiastunie. Jako fan oryginału - jestem zachwycony

Takiego odświeżenia kultowej gry potrzebujemy.



Doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna gry Gothic Remake – na trwającym dwie minuty materiale możemy zaobserwować wędrówkę kamery po tętniącej życiem Starej Kopalni. Społeczność w większości przypadków pozytywnie wypowiada się na temat prezentacji i zwraca uwagę na przywiązanie deweloperów do detali. Czy tak jest w rzeczywistości?



Gothic Remake nadal powstaje i wygląda dobrze

Robienie od nowa produkcji uznawanych za kultowe to stąpanie po niezwykle cienkim lodzie. Gracze są przywiązani do oryginału i wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest ekstremalnie ryzykowne. Dlatego kiedy THQ Nordic ogłosiło w 2019 roku rozpoczęcie prac nad remakiem Gothica, to poczułem zarówno ekscytację, jak i przerażenie. Sam bowiem nie wiedziałem czego spodziewam się po tym projekcie – teraz się to trochę zmieniło. Moje oczekiwania spadły bowiem do niemalże zerowego poziomu.



Wczoraj byliśmy świadkami cyfrowego wydarzenia THQ Nordic Digital Showcase, gdzie zaprezentowano szereg nadchodzących gier od popularnego wydawcy. Wśród nich znalazł się oczywiście Gothic Remake – deweloperzy ze studia Alkimia Interactive przygotowali dwuminutowy trailer prezentujący jedną z najważniejszych lokacji w grze, Starą Kopalnię. Jako fan oryginału, jestem szczerze zachwycony.







Materiał został przygotowany na silniku gry i możemy na nim zobaczyć lot kamery po wnętrzu całej kopalni. Całość prezentuje się naprawdę klimatycznie i pierwsze na co zwróciłem uwagę, to przywiązanie do szczegółów. Większość postaci oraz znaczących elementów znajduje się w tym samym miejscu, co w oryginale. Nie brakuje zniewolonego orka oraz kopaczy noszących rudę. Klip wręcz ocieka klimatem Górniczej Doliny i pokazuje, że twórcy wzięli sobie do serca to, co mówili gracze w ankiecie udostępnionej po premierze dema w 2019 roku.



Pojawiły się jednak narzekania co do np. wyglądu orków czy szczegółów pokroju walki kopaczy z pełzaczami. Na miejscu zagorzałych konsumentów nie skreślałbym z tego powodu całego projektu – a takie komentarze przemknęły mi podczas obserwowania dyskusji graczy. Zwiastun nie prezentuje zbyt wiele i trudno określić jak finalnie będzie wyglądała produkcja, z osądem należy poczekać do debiutu trailera samej rozgrywki.



Kiedy on się pojawi? To stanowi zagadkę, podobnie jak moment premiery gry. Na pewno stanie się to dopiero za kilka lat – przez ten czas doczekamy się jednak jeszcze kilku istotnych materiałów od deweloperów. Przy okazji przypominam, że Gothic Remake zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.



Źródło: THQ Nordic