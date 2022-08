Cyberpunk 2077 wróci do łask? Trwają testy sporej aktualizacji

Gracze mogą zacząć zacierać ręce.

Cyberpunk 2077 już wkrótce otrzyma nową aktualizację

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo zadebiutuje nowa aktualizacja do gry Cyberpunk 2077. Gracze dostrzegli bowiem zmiany dokonane przez deweloperów w plikach produkcji na platformie Steam – nie wiadomo co mógłby wprowadzać update, lecz społeczność ma wobec nieco dosyć wysokie wymagania. Czego dokładnie oczekują od producentów?Użytkownicy zgromadzeni wokół Cyberpunka 2077 od dłuższego czasu zmagają się z brakiem nowości. Oprócz informacji o przełożeniu premiery pierwszego dodatku fabularnego oraz zwiastuna serialu anime mamy do czynienia z medialną ciszą odnośnie do wieści na temat gry. Ostatnia aktualizacja ( oznaczona numerem 1.52 ) ujrzała światło dzienne w marcu 2022 - wprowadziła ona szereg poprawek i usprawnień. Nic więc dziwnego, że społeczność domaga się nowości.Prace nad nimi mają toczyć się od dłuższego czasu. Kilka tygodni temu rozpoczęły się bowiemnadchodzącej aktualizacji – od tamtej pory wprowadzono mnóstwo zmian w plikach gry, mówimy tak naprawdę o największej aktywności deweloperów od dłuższego czasu (3 buildy w przeciągu 20 dni). Wiemy to za sprawą użytkowników bacznie obserwujących poczynania pracowników CD Projekt RED na platformie Steam.Okej, ale czego możemy spodziewać się po tej aktualizacji? Tego oficjalnie nie wiadomo. Gracze już jednak wymieniają funkcje i usprawnienia, które swego czasu były wspominane przez twórców jako „możliwe do pojawienia się w przyszłości”. Mowa tu chociażby o. Warto jednak zaznaczyć, iż są to wyłącznie przypuszczenia internautów.Nie ma jednak wątpliwości, iż doczekamy się dosyć sporego patcha, który swoimi rozmiarami będzie przewyższał ostatnie łatki. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwanie na oficjalny komunikat wprost od CD Projekt RED.Źródło: Reddit