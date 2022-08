CD Projekt RED został wydawcą nie swojej gry. O co chodzi?

Niecodzienna sytuacja z banalnym wyjaśnieniem.

Drake Hollow pod skrzydłami CD Projektu

Źródło: wł.

Studio The Molasses Flood od 2021 roku należy do Grupy CD PROJEKT. W związku z tym naturalnym jest dla nas, aby to CD PROJEKT RED pełniło rolę wydawcy dla gier bostońskiego dewelopera.

CD Projekt RED zaczął pełnić rolę wydawcy gry Drake Hollow. Jest to dosyć niszowa produkcja przygodowa, za którą odpowiadają deweloperzy ze studia The Molasses Flood. Mamy tu do czynienia z dosyć nietypową sytuacją, bowiem rodzimy gigant gamingowy jeszcze nigdy nie był wydawcą nie swojego tytułu. O co więc dokładnie tutaj chodzi?Ostatnio w kontekście CD Projektu jest dosyć głośno – wszystko za sprawą obchodzenia. Z tej okazji przygotowano mnóstwo transmisji na żywo, cyfrowych wydarzeń, promocji czy niespodzianek dla członków społeczności. To jednak nie wszystko, co wywołuje medialny szum wokół polskiej korporacji.Kilka dni temu na platformie Steam zauważono drobną zmianę na karcie produktu Drake Hollow . Okazuje się, że teraz jego wydawcą jest CD Projekt RED – jest to pierwszy w historii moment, kiedy to „Redzi” pełnią tę rolę przy produkcji, której nie są bezpośrednimi deweloperami. Istnieje jednak bardzo proste wyjaśnienie dla tego stanu rzeczy. Gra pochodzi od bostońskiego studia The Molasses Flood, które w październiku 2021 roku zostało przejęte przez grupę kapitałową CD Projekt.Tak czy siak mówimy o dosyć niecodziennej sytuacji wartej udokumentowania. Nie wiadomo bowiem do końca czy CD Projekt RED chce postąpić podobnie ze wszystkimi innymi tytułami produkowanymi przez przejęte studia (które w pewien sposób zachowały swoją autonomię). Na razie nie zostały podane na ten temat jakiekolwiek informacje.Redakcja portalu PolskiGamedev skontaktowała się w tej sprawie z przedstawicielami CD Projekt. Oto oświadczenie, które zostało wysłane jako odpowiedź przez Martę Piwońską (pełni ona rolę PR Project Managera):