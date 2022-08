Prowadź własną gastronomię w Cook, Serve, Delicious! 3?! za darmo na Epic Games Store

Platforma Epic Games Store od kilku tygodni wciąż serwuje nam nie aż tak duże pojedyncze tytuły, co nie znaczy, że nie warto korzystać z jej promocji. W dalszym ciągu wybierane są całkiem przyjemne produkcje. Tym razem trzecia odsłona lubianego cyklu o prowadzeniu własnej gastronomii. Ale w zręcznościowej formie i z dawką humoru. Ale to dopiero od godziny 17:00, do tego czasu możecie jeszcze odebrać aktualnie oferowane Unrailed! zupełnie za darmo.



Sprostaj zręcznościowemu wyzwaniu w kulinarnym Cook, Serve, Delicious! 3?! bezpłatnie w Epicu

W Cook, Serve, Delicious! 3?!, podobnie jak we wcześniejszych odsłonach serii, łączymy rozgrywkę głównie opierającą się na mechanikach zręcznościowych, z elementami ekonomicznymi czy może nawet wręcz tycoonowymi. Dbamy o swojego food trucka, przygotowujemy posiłki i tym razem przemierzamy USA w niedalekiej przyszłości, kiedy kraj jest rozdarty wojną w 2042 roku. Tytuł oferuje zabawę dla pojedynczego gracza i w lokalnej kooperacji. Warto też wspomnieć, że Cook, Serve, Delicious! 3?! ma na Steam "bardzo pozytywne" ostatnie recenzje i "przytłaczająco pozytywne" wszystkie recenzje.







Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Wypróbuj zupełnie nową kampanię fabularną, w której musisz ugotować setki potraw, w tym wiele zupełnie nowych dla tej serii, na setkach poziomów opartych na nowej, kompletnie przeprojektowanej strukturze rozgrywki. Zapewnia ona szybką akcję lub totalny luz dzięki nowemu trybowi Chill Mode, który można włączać i wyłączać w dowolnej chwili!"



Tak jak w każdy czwartek, odbieraj za darmo kolejne gry w promocji na Epic Games Store

Metoda bezpłatnego odebrania gier z Epic Games Store jest w zasadzie od początku taka sama. Należy wejść na kartę produktu (pod tym linkiem dla Cook, Serve, Delicious! 3?!) i po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gra zostanie na stałe przypisana do naszego profilu zupełnie za darmo. Alternatywnie możecie poszukać omawianej produkcji w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Jeszcze dziś do godziny 17:00 możecie za darmo odebrać Unrailed!, a po tym czasie Cook, Serve, Delicious! 3?! / Foto: Epic Games Store



Ale to dopiero po godzinie 17:00. Do tego czasu możecie wciąż odebrać za darmo Unrailed! na Epic Games Store. Wtedy też będzie wiadomo, co Epic Games Store zapowie na kolejny tydzień (artykuł będzie uaktualniony wkrótce po ujawnieniu nowego darmowego tytułu) zaraz po ofercie z bezpłatnym Cook, Serve, Delicious! 3?!, które macie możliwość bezpłatnie przypisać do konta od czwartku 11 sierpnia od godziny 17:00 do kolejnego czwartku 18 sierpnia do godziny 17:00.



Humorystyczna ekonomiczna zręcznościówka.