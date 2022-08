Jak sprawić, żeby gry działały płynnie? Wypróbuj ten trik

Uczyń rozgrywkę płynniejszą.

Sposób na klatkujące gry

Zjawisko stutteringu, czyli występowania mikroprzycięć w grach, spędza sen z powiek miłośnikom gier komputerowych już od zamierzchłych czasów. Stuttering to w wielkim uproszczeniu zjawisko nieregularnych opóźnień pomiędzy klatkami renderowanymi przez kartę graficzną. Przycięcia występujące raz na jakiś czas są irytujące przede wszystkim w grach wieloosobowych, gdzie potrafią doprowadzić do utraty kontroli nad ruchem postaci kierowanej przez gracza. Jak im zaradzić i pozbyć się ich bez inwestowania pieniędzy w nowy sprzęt oraz bez wykorzystania technik NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync? Wypróbuj ten prosty trik, a gry będą działały płynnie.Zanim sięgniesz po mój miniporadnik upewnij się, że stutteringu nie możesz pozbyć się trywialnym... usunięciem kurzu z wnętrza obudowy komputera. Zmień pastę termoprzewodzącą na procesorze, pozbądź się brudu z radiatorów i zmierz temperatury kluczowych komponentów pod obciążeniem. Za pomocą programu CrystalDiskInfo sprawdź też, czy dyski w Twoim komputerze działają poprawnie i nie są uszkodzone. Jeśli zweryfikowałeś już te rzeczy, czytaj dalej.Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze darmowy program MSI Afterburner , a przy instalacji zgódź się na zainstalowanie dodatkowego modułu RivaTuner Statistics Server. MSI Afterburner to najpopularniejsza z aplikacji do podkręcania kart graficznych. Podkręcaniu poświęcimy uosobny wpis, tutaj skupmy się na płynności gier.Kliknij w wyszukiwarkę systemową i wyszukaj RivaTuner Statistics Server. Włącz aplikację. Uruchom grę, którą chcesz "upłynnić" i obserwuj liczbę klatek na sekundę. Ta będzie zapewne bardzo zróżnicowana, w zależności od wydarzeń na ekranie. Zwróć uwagę na to, jaką liczbę FPS Twój komputer utrzymuje stale i bez większego wysiłku. Zapamiętałeś? Świetnie.