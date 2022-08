Szykuje się przejęcie Unity - prawie największa w historii fuzja dla branży gier

W grupie najbardziej znanych i lubianych silników, które służą do tworzenia gier wideo, znajdziemy chociażby Unreal Engine, Unigine, Cry Engine, EgoEngine, id tech, Source, Frostbite czy właśnie Unity. Część z nich dostępna jest tylko na jednej platformie czy wykorzystywana wyłącznie przez jedną firmę, ale Unity można znaleźć na komputerach, konsolach czy smartfonach i tabletach, a nawet w przeglądarkach internetowych, w dodatku w produkcjach bardzo wielu wydawców.



AppLovin chce przejąć Unity, ale to wiązało by się z zerwaniem umowy z ironSource i wypłatą kary

Zainteresowana nabyciem Unity Technologies, jest firma AppLovin Corp, która mimo bardzo dużych dochodów, dopiero w ubiegłym roku weszła na giełdę. Także zajmuje się grami, ale od innej strony. Pomaga swoim klientom tworzącym własne tytuły we wprowadzaniu ich na rynek, monetyzacji, analizie i publikacji na własnych platformach, które jednocześnie prowadzą też działania reklamowe i marketingowe. Co więcej AppLovin od kilku lat inwestuje w producentów gier mobilnych. Po zdobyciu praw do silnika Unity, portfolio AppLovin byłoby jeszcze bardziej kompleksowe.



Firma AppLovin zajmuje się pomocą w dopracowywaniu monetyzacji z gier / Foto: AppLovin



Żeby było ciekawiej, samo Unity Technologies także jest zainteresowane przejęciem, ale nie tyle przez inny koncern, co wykupieniem na swoje potrzeby producenta oprogramowania ironSource. Unity Technologies miałoby poświęcić na ten cel 4,4 miliardy dolarów (około 20 miliardów złotych przy obecnym kursie). Jak widać, Unity jest naprawdę bogatym przedsiębiorstwem. Niestety ewentualna fuzja z AppLovin musiałaby przekreślić plany wykupienia ironSource. Według podpisanych już dokumentów, w razie zerwania transakcji, Unity Technologies miałoby wypłacić na poczet ironSource 150 milionów dolarów w ramach zadośćuczynienia, co daje ponad 680 milionów złotych.



Jeśli fuzja Unity i AppLovin dojdzie do skutku, będzie to druga największa transakcja w branży gier

Firma AppLovin Corp oferuje 17,54 miliardów dolarów (prawie 80 miliardów złotych), wypłacając za każdą akcję Unity Technologies aż 58,85 dolarów (niecałe 270 złotych). To o 18 proc. więcej niż końcowa poniedziałkowa wycena akcji na giełdzie. Po fuzji, Unity Technologies byłoby w posiadaniu 55 proc. akcji połączonej spółki, które miałyby reprezentować około 49 proc. praw do głosu. Poza tym dyrektor generalny Unity John Riccitiello zostałby dyrektorem generalnym połączonego biznesu, podczas gdy jego obecny odpowiednik z AppLovin Adam Foroughi, objąłby rolę dyrektora operacyjnego.





Jeśli fuzja Unity Technologies i AppLovin Corp dojdzie do skutku, to transakcja będzie historycznie drugą największą w branży gier wideo. Przebiłoby ją tylko wykupienie Acitivision Blizzard przez Microsoft za 68,7 miliardów dolarów. Przy dzisiejszym kursie to prawie 312 miliardów złotych, choć w chwili ogłoszenia, kiedy złotówka była silniejsza, przelicznik wynosił mniej więcej 273,2 miliardy złotych. Podium zamykałaby Zynga nabyta przez Take-Two (wydawca między innymi serii GTA) za 12,7 miliardów dolarów. Ówczesny kurs dawałby równowartość prawie 51 miliardów złotych, a dzisiejszy niecałe 58 miliardów złotych. Co ciekawe wszystkie przejęcia były ogłoszone jeszcze w tym roku.



Ciężko powiedzieć, czy Unity przyjmie ofertę, na pewno zarząd musi to dobrze przemyśleć

Jednak nie wszystko jest przesądzone, a sprawa jest delikatna i w zasadzie nie ma dobrego wyjścia. Jedna opcja wyklucza drugą. Jak stwierdził Michael Pachter, który jest analitykiem w Wedbush Securities - "Proponowana cena dla Unity wydaje się znacznie poniżej jej wartości wewnętrznej i oczekiwalibyśmy, że Unity odrzuci ją z tego powodu. Uważamy, że ingerencja w przejęcie ironSource jest problematyczna i spowoduje, że zarząd Unity będzie bardzo ostrożnie stąpał przed wyrażeniem zgody na sprzedaż."



