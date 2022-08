Ludzie nie korzystają z gier dostępnych na Netflixie. Wcale się im nie dziwię

Najnowszy raport prezentuje dosyć nieciekawe dane.

Netflix niezbyt dobrym domem dla gier wideo?

Światło dzienne ujrzał właśnie raport sugerujący, że gry dostępne za pośrednictwem platformy Netflix nie cieszą się znaczącą popularnością. Każdego dnia uruchamiają je zaledwie dwa miliony konsumentów, co jest skrajnie niskim wynikiem biorąc pod uwagę to, ilu globalnie subskrybentów liczy sobie streamingowy gigant. Dlaczego tak się dzieje?Pomysł inwestycji Netflixa w gaming był krytykowany od początku ogłoszenia tego projektu. Najpierw mieliśmy do czynienia z udostępnieniem kilku gier na terenie Polski – globalny debiut nastąpił natomiast dopiero niespełna rok temu. Przez ten czas usługa wzbogaciła się o kilkadziesiąt produkcji, z których kilka to prawdziwe perełki (np. pełnoprawne tytuły, które są płatne na innych platformach). Żadna z nich nie oferuje mikrotransakcji ani reklam. Mało kogo jednak to wszystko interesuje.Dosyć niepokojące informacje zostały opublikowane przez firmę analityczną Apptopia oraz redakcję portalu CBNC. Jak się okazuje, gry dostępne na platformie Netflix są każdego dnia uruchamiane przez około. Wynik ten na pierwszy rzut oka nie prezentuje się najgorzej, lecz uwagę należy zwrócić na fakt, że usługa jest opłacana globalnie przez ponad 221 mln osób. Mówimy to o niespełna, które decydują się na skorzystanie z gamingowej oferty giganta.