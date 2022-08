Microsoft wprowadza pilotażowo rodzinny plan Xbox Game Pass Ultimate

Coraz więcej cyfrowych usług oferuje różne subskrypcje, w których można używać opłacanych treści na więcej niż jednym urządzeniu na raz. Oficjalnie chodzi o rodzinne udostępnianie materiałów dla osób z tego samego gospodarstwa domowego, ale często wykorzystywane jest to przez użytkowników, do dzielenia się ze znajomymi czy dalszą rodziną. Mamy takie możliwości chociażby w Netflixie, YouTube Premium/YouTube Music, Google Stadia (nie tyle udostępnianie samego w sobie abonamentu Stadia Pro, co dzielenie się biblioteką gier, podobnie jak na Steam), Spotify i innych serwisach. Teraz podobnym modelem biznesowym zainteresował się też Microsoft i to pod kątem gier.



Podziel się jednym abonamentem Xbox Game Pass Ultimate z 4 innymi krewnymi lub przyjaciółmi

Obecnie dotyczy to tylko Irlandii i Kolumbii i wyłącznie dla członków Xbox Insiders (dodatkowe osoby nie muszą mieć aktywowanego Insiders). Użytkownicy mogą zaprosić do 4 innych osób, aby podzielić się z nimi swoim planem Xbox Game Pass Ultimate, czyli grami na PC, konsoli Xbox, w chmurze Xbox Cloud Gaming, także tytuły z subskrypcji EA Play. Zapisy na nową opcję Xbox Game Pass otwarte są do odwołania (zapełnienia puli przeznaczonych na nie miejsc). Oficjalnie nowa funkcja nazywana jest planem rodzinnym, ale Microsoft w anglojęzycznej informacji prasowej ogranicza się tylko do tego, że zaproszeni gracze muszą być z tego samego kraju i posiadać swoje własne konta Microsoft.



Microsoft Xbox Game Pass wiąże się z dostępem do bardzo bogatej biblioteki gier na PC, Xboxie i w chmurze / Foto: Microsoft



Jest nawet zdanie, które głosi, że (w luźnym tłumaczeniu) - "To jeszcze bardziej ułatwia granie w najlepsze gry Game Pass z przyjaciółmi i rodziną na konsoli, komputerze i w chmurze, umożliwiając dodanie do abonamentu nawet czterech osób, z których każda będzie miała własny, unikalny dostęp do gier, zawartości i korzyści Xbox Game Pass Ultimate." Wygląda więc na to, że Microsoft nie zamierza wojować z dzieleniem konta pomiędzy ludzi nawet niemieszkających w jednym miejscu. Przynajmniej obecnie.



Nie wiemy, kiedy usługa rodzinnego Xbox Game Pass Ultimate zostanie wprowadzona w Polsce

Nic nie wiadomo o możliwości rozszerzenia pilotażowego programu rodzinnego Xbox Game Passa na inne kraje, w tym Polskę. Zapewne Microsoft dopiero zbiera dane do analizy i będzie decydował się na ewentualne włączenie akcji w Insiders (lub może później od razu jako regularnej usługi) na inne kraje, po zakończeniu eksperymentu w Kolumbii i Irlandii. Warto zaznaczyć, że opłata nie będzie taka sama jak przy dotychczasowym Xbox Game Pass Ultimate. Przelicznik wynosi 18 dni Xbox Game Pass Family (nazwijmy go tak na potrzeby naszego artykułu) za miesiąc Xbox Game Pass Ultimate, czyli otrzymujemy 60 proc. początkowego czasu subskrypcji.



Xbox Game Pass Ultimate kosztuje w Polsce 54,99 złote na miesiąc, ale pierwszy w ramach promocji jest za 4,00 złote / Foto: Microsoft



Zakładając, że proporcje będą finalnie takie same, to dla Polski przy cenie 54,99 złotych za miesiąc Ultimate, po rozbiciu na 4 osoby wychodzi około 13,75 złotych na użytkownika, a łączny koszt około 68,74 złotych. W takim wypadku opłacało by się korzystać z Xbox Game Pass Family nawet we dwójkę, bo cena obniżyła by się do mniej więcej 34,37 złotych na osobę.



Źródło i foto: Microsoft / własne

