Początek końca Fortnite'a? Gra zalicza ogromny spadek oglądalności

To niezbyt dobry okres dla hitu od Epic Games.

Fortnite jest oglądany przez coraz mniej osób

Źródło: wł.

Oglądalność gry Fortnite na platformie Twitch regularnie maleje. Coraz mniej osób zdaje się być zainteresowanych śledzeniem rozgrywek z hitu od firmy Epic Games. Powodów takiego stanu rzeczy można doszukiwać się na wielu segmentach – znudzenie tematem, brak interesujących nowości, toksyczna społeczność. Jak więc prezentują się wyniki najbardziej znanego przedstawiciela gatunku battle royale?Nie da się ukryć, że Fortnite to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier, która na długo zapisze się na kartach historii. Nadal cieszy się ona sporą popularnością – każdego dnia produkcję odwiedzają miliony konsumentów, chętnie wydając przy tym realną gotówkę na V-Dolce. Trudno jednak przejść obojętnie obok opublikowanych właśnie danych sugerujących coraz mniejszą chęć oglądania tytułu podczas transmisji na żywo.W momencie pisania artykułu Fortnite na Twitchu śledzony jest przez 48 tys. osób. Tym samym zajmuje on 15 miejsce w rankingu oglądalności – biorąc pod uwagę wszystkie kategorie. Nie prezentuje się to zbyt dobrze. Średnia liczba osób zainteresowana grą na Twitchu w lipcu wynosiła, co jest wynikiem najgorszym od naprawdę długiego czasu.Obejrzano wtedy około– tak źle jeszcze w tym roku nie było. Maksymalna liczba oglądających jednocześnie użytkowników wyniosła 237 tys., co na papierze nie prezentuje się słabo. Jeśli jednak porównamy ten rezultat z grudniem 2021 r. (1,3 mln widzów na raz), to mamy do czynienia z istną przepaścią.Być może. Czy warto już spisywać Fortnite’a na straty? Skądże! Co prawda produkcja ma na razie słaby okres, lecz los bywa nieprzewidywalny. Niewykluczone, że w nadchodzących miesiącach doczekamy się powrotu gry na szczyt streamingowego rankingu. To jednak zależy już od wielu aspektów.Sporo użytkowników narzeka, że obecny sezon jest bardzo słaby. To samo tyczy się letniego wydarzenia, które w żaden sposób nie zachęca do spędzania sporej liczby godzin na zabawie. Na razie więc pozostaje obserwować rozwój wydarzeń i pogodzić się z tym, żeŹródło: Stream Charts, wł.