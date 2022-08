Zwariowane budowanie linii kolejowej w Unrailed! za darmo na Epic Games Store

W ostatnim czasie platforma Epic Games Store ogranicza się do rozdawania po jednej pozycji na raz. Do godziny 17:00 możemy zaopatrzyć się bez wydawania ani złotówki w Lawn Mowing Simulator na Epic Games Store. Po tej godzinie do promocyjnej oferty wejdzie Unrailed! Co warte odnotowania, jej oceny na Steam mają status "bardzo pozytywnych".



Kooperacyjna niekończąca się wyprawa budowy linii kolejkowej w blokowym świecie

Pomysł na rozgrywkę ma teoretycznie proste założenia i nie jest abstrakcyjny. Budujemy linię torów kolejowych na coraz to kolejnych obszarach, a za graczami podąża pociąg. Aż przypominają się czasy zakładania długich nitek torów kolei transsyberyjskiej czy przemierzającej wzdłuż i wszerz cały dziki zachód. Jednak po drodze w Unrailed! przedzieramy się przez najróżniejszego typu biomy, musimy uporać się z wieloma problemami, a sama oprawa zbudowana jest na bazie prostych bloków. Może nieco przypominać styl Minecrafta. Jeśli i tak mieliście w planach kupić Unrailed!, to zaoszczędzicie 69,99 złotych. Na tyle gra jest normalnie wyceniana na Epic Games Store i Steam.





Jak możemy przeczytać na karcie produktu - "Unrailed! to gorączkowa wieloosobowa gra z trybem kooperacji, z możliwością gry online i lokalnie, w której wraz ze znajomymi budujesz tory kolejowe w nieskończonych proceduralnie generowanych światach. Radź sobie z przypadkowo spotkanymi mieszkańcami, ulepszaj swój pociąg i nie pozwalaj, żeby się wykoleił! Zbieraj materiały i ulepszaj tory, żeby sięgały coraz dalej, a pociąg nigdy nie dotarł do końca. Ale uwaga - istnieje tylko jeden egzemplarz każdego narzędzia. Współpraca i koordynacja w zespole są kluczowe do przeżycia tej podróży o stale zwiększającym się poziomie trudności!"



Odbierz Unrailed! bezpłatnie na Epic Games Store, kolejne darmowe growe okazje już za tydzień

Metoda odebrania darmowych promocyjnych gier z Epic Games Store jest taka sama w zasadzie od początku już kilkuletniej akcji. Musicie wejść na karty produktów każdej z pozycji osobno (pod tym linkiem dla Unrailed!) i po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, dana gra zostanie na stałe przypisane do waszego konta bez wydawania ani grosza. Alternatywnie możecie poszukać omawianej produkcji w dziale sklepu z launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Jeszcze do godziny 17:00 możecie odebrać Lawn Moving Simulator, a później Unrailed! / Foto: własne (Epic Games Store)



Macie na to czas do kolejnego czwartku 11 sierpnia o godzinie 17:00. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store udostępni inną grę lub może i nawet kilka gier za darmo. Tego dowiemy się także o 17:00, ale jeszcze dziś. Do tej pory aktywna jest promocja z Lawn Mowing Simulator. Po godzinie 17:00, kiedy rozpocznie się akcja z Unrailed!, zaktualizujemy artykuł o zaprezentowane już wtedy przez Epica zapowiedzi kolejnego darmowego tytułu lub wielu tytułów na przyszły tydzień.



Bardzo dobrze oceniana gra indie.