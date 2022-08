Mobilny World of Warcraft prawdopodobnie poleciał do kosza. Miał powstawać 3 lata

Co poszło nie tak?

Mobilny World of Warcraft miał powstawać 3 lata. Teraz został anulowany

Mobilna wersja gry World of Warcraft miała znajdować się w produkcji przez ostatnie trzy lata. Według najnowszych doniesień – projekt został anulowany z powodu niezgodności w zakresie „kwestii finansowych”. Oficjalne stanowisko w tej sprawie nie ujrzało jeszcze światła dziennego i trudno liczyć na to, by kiedykolwiek zostało opublikowane.„Poboczne” projekty studia Blizzard Entertainment niezbyt cieszą się dobrą opinią wśród społeczności. Mowa tu chociażby o Diablo Immortal – grze mobilnej, która jest krytykowana za nachalny system mikropłatności (mimo to tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem i bije rekordy jeśli chodzi o zarobki). Błotem obrzucono również nadchodzące Warcraft Arclight Rumble, czyli coś na wzór popularnego Clash Royale ale z postaciami znanymi z uniwersum Warcrafta.Na przestrzeni lat doczekaliśmy się także rezygnacji z planów mobilnej gry wykorzystującej technologię AR. Tą wiadomość przekazała swego czasu redakcja Bloomberg – teraz agencja po raz kolejny zdecydowała się na opublikowanie niekoniecznie pozytywnych wieści. Mowa tu oZa produkcję mieli odpowiadać deweloperzy z chińskiego studia(tak, ci sami ludzie, który stworzyli Diablo Immortal). Co jednak jest najważniejszym elementem w tej całej sytuacji –. Nie wiadomo na czym miałaby polegać rozgrywka, lecz sama gra stanowiłaby spin-off oryginału i rozgrywałaby się w innych czasach. Planowo nadal miał być to MMORPG.Ciekawą kwestią jest też to, że w rozwój projektu zaangażowanych było aż. Jego anulowanie miało doprowadzić do zwolnienia sporej części z nich. Okej, ale co było powodem podjęcia takiej poważnej decyzji? Redakcja portalu Bloomberg twierdzi, że poszło o… pieniądze, a jakże. Blizzard miał nie dogadać się z chińską firmą, która prawdopodobnie chciała nieco za bardzo postawić na aspekt mikrotransakcji.Jeśli wszystkie te doniesienia są prawdziwe, to gracze na razie nie mają co liczyć na mobilną wersję World of Warcraft.– nie każdy skacze z radości na wieść o produkcie, który na każdym kroku zachęca do wydawania pieniędzy. Choć jak widać po wynikach Diablo Immortal – zapewne mnóstwo użytkowników skusiłoby się na spróbowanie swoich sił w takiej grze.Źródło: Bloomberg