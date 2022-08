Masz telewizor LG kompatybilny z Google Stadia? Odbierz trzy miesiące Stadii Pro za darmo

Usługa grania w chmurze. Może bez tak bardzo dużej liczby premier znaczących produkcji AAA (w najbliższych miesiącach doczekamy się na pewno takich tytułów jak Skull and Bones i FIFA 23), ale koncern wciąż prezentuje nowe ciekawe oferty czy rozszerza bazę klientów o nowe kraje (w najbliższym czasie planowana jest ekspansja na kolejne kraje w Ameryce Południowej). Jeśli jesteście posiadaczami smart TV firmy LG (czyli na systemie webOS) i wasz model jest kompatybilny z usługą Google Stadia, to możecie odebrać kod na bezpłatne użytkowanie abonamentu Stadia Pro na kilka miesięcy.

Oferta jest ważna dla posiadaczy telewizorów LG zgodnych z graniem w chmurze Google Stadia (wszystkie nieco nowsze modele) niezależnie od kraju (byle była w nim oficjalnie dostępna Stadia, tak jak chociażby w Polsce). Czas akcji jest ograniczony, ale całkiem długi. Obowiązuje do 31 stycznia 2023 roku. Wystarczy znaleźć w sklepie aplikacji LG Connect Store ofertę Stadia Pro i następnie zeskanować jej kod QR telefonem. Następnie otrzymujemy kod, którego realizacja wiąże się z uzyskaniem dostępu do usługi Google Stadia Pro na trzy miesiące.

Jak widać kod działa nawet dla aktywnych subskrybentów usługi Google Stadia Pro / Foto: własne

Dzięki Google Stadia zagrasz w zaawansowane gry na starym PC, smart TV, smartfonie i tablecie

W oficjalnym komunikacie LG twierdzi, że to oferta wyłącznie dla zupełnie nowych abonentów, ale portal 9to5google podaje, że działa także u osób, które już kiedyś korzystały z podobnych promocyjnych ofert na Stadię Pro. O dziwo jest nawet możliwa do aktywacji u aktualnych abonentów Stadia Pro, co sam sprawdziłem - widać na powyższym zrzucie ekranu. Wystarczy wpisać kod w odpowiedniej zakładce ustawień swojego profilu dla usługi, po zalogowaniu się w przeglądarce na Stadię. Oczywiście przy opisywanej promocji nie musicie używać Stadii tylko na telewizorach LG czy fizycznie mieć nawet takiego TV. Wystarczy sam kod. Może ktoś z rodziny lub znajomnych nie jest zupełnie zainteresowany cloud gamingiem (np. starsze osoby), a ma smart TV marki LG. Jeśli nigdy nie mieliście styczności ze Stadią, to warto aktywować pierwszy miesiąc gratis dla nowych użytkowników od samego Google, a później dodatkowo wykorzystać kod od LG. Zapewne takie połączenie promocji także przejdzie (tego już nie testowaliśmy), a będziecie mieli łącznie aż cztery miesiące gratis.Usługa grania w chmurze Google Stadia pozwala na rozgrywkę w zaawansowane produkcje (ale też mniejsze niezależne pozycje) znane z konsol i PC na niemalże dowolnym sprzęcie, a to dzięki uruchamianiu gier zdalnie na serwerach firmy i przekazywaniu obrazu oraz dźwięku na urządzenie końcowe użytkowników (podobnie jak przy innych usługach cloud gamingowych).