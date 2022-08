Kultowy Return to Castle Wonfenstein i Elder Scrolls za darmo od Microsoftu

W ostatnim czasie Microsoft mocno rozpieszcza graczy wieloma klasycznymi grami dostępnymi jako darmowe wersje zapoznawcze w ramach programu Xbox Insider Hub. Do już całkiem bogatej puli dołączyły trzy lubiane produkcje sprzed lat.

Od wczoraj można dopisywać do swojego konta Return to Castle Wolfenstein, a od końca lipca An Elder Scrolls Legend: Battlespire oraz The Elder Scrolls Adventures: Redguard. RTC Wolfenstein to oczywiście kolejna odsłona Wolfensteina 3D, który nie był dosłownie pierwszą produkcją FPS, ale podłożył podwaliny pod cały gatunek. Return to Castle Wolfenstein wydany w 2001 roku pierwszoosobowy shooter łączy w sobie klimaty drugiej wojny światowej, okultyzmu i nazistowskich superbroni, czyli klimaty fantasy i sf.

Jak widać Return to Castle Wolfenstein miksuje klimaty II wojny światowej, magii i technologii szalonych naukowców / Foto: Microsoft

Odbierz hity sprzed lat na Microsoft Store dzięki akcjom zapoznawczych wersji w Xbox Insider Hub

Za to An Elder Scrolls Legend: Battlespire i The Elder Scrolls Adventures: Redguard są kolejnymi grami w świecie The Elder Scrolls. Wydane odpowiednio w 1997 i 1998 roku produkcje, nie są jednak tak mocno powiązane z klimatem RPG, a znacznie większy nacisk kładą na akcję. Wszystkie trzy pozycje mają bardzo wysokie noty i wciąż są cenione wśród społeczności graczy. Wciąż aktywne są też akcje z takimi produkcjami jak Wolfenstein: Enemy Territory, Wolfenstein 3D, Heretic: Shadows of the Serpent Riders, HeXen: Beyond Heretic, HeXen: Deathkings of the Dark Citadel, Quake Champions, Quake 4, The Elder Scrolls: Daggerfall i The Elder Scrolls: Arena. Wyjątkowo do wersji beta Microsoft Flight Simulator i Grounded potrzebujemy kupionej podstawowej wersji gier w Microsoft Store lub aktywnego abonamentu Xbox Game Pass (w wersji Ultimate albo PC).Jeżeli chcielibyście zaopatrzyć się zupełnie za darmo w opisane gry w ramach sklepu Microsoft Store, to (o ile jeszcze tego nie zrobiliście) musicie najpierw mieć na swoim komputerze aplikację Xbox Insider Hub. Naturalnie. Odpalacie wspominany program i logujecie się na swoje konto Microsoft (to samo, które jest w systemie i Microsoft Store) oraz potwierdzacie chęć zapisania się do programu testów. Później trzeba przejść do zakładki z lewego bocznego menu oznaczonej jako "Wersje zapoznawcze". W środkowej części okna pokażą się dostępne programy, w tym omawiane gry. Każdą z nich trzeba aktywować osobno.