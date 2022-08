God of War trafił na konsole Xbox? Niestety nie, to tylko słaba podróbka

Dosyć dziwna i nietypowa sytuacja.



Przez kilka dni sklep na konsolach Xbox oferował możliwość zakupu gry o nazwie War Gods Zeus of Child. Tytuł kusił użytkowników przede wszystkim niezbyt wysoką ceną oraz… wizerunkiem Kratosa na grafice tytułowej. Produkt dosyć szybko został wycofany ze sprzedaży, lecz temat zdążył zagościć na medialnych językach.



Na konsolach Xbox pojawiła się podróbka God of War

Nie da się ukryć, że niektóre tytuły ekskluzywne mogą budzić podziw nawet u najbardziej zagorzałych fanów konkurencji. Uncharted, Grand Turismo, Horizon oraz God of War – to tylko przykłady świetnych serii, które są dostępne wyłącznie na sprzętach od Sony. Oczywiście, część produkcji została już wypuszczona również na PC. Żadna jednak nie pojawiła się jeszcze na urządzeniach od giganta z Redmond. Czy aby na pewno?



Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu posiadacze Xboksów mogli znaleźć w ofercie grę pod wdzięcznym tytułem – War Gods Zeus of Child. Kosztowała niespełna 20 zł i pozwalała graczom na pokierowaniae bohaterem noszącym imię God of Warning przyodzianego w specyficzną zbroję i topór. Wygląd tej postaci niektórym przypominał Kratosa, ale ja tam nie widzę żadnych, ale to absolutnie żadnych, podobieństw.