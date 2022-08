Ten plagiat Wiedźmina 3 zakrawa o absurd. Zobaczcie sami

Chętnych na tę produkcję mobilną nie brakuje.

Internet obiegła grafika promocyjna niezwykle popularnej gry mobilnej o nazwie Rise of The Kings. Uwagę użytkowników zwrócił przede wszystkim fakt, że reklama jest bezczelnym plagiatem Wiedźmina 3 – począwszy od użytego fontu, przedstawionej postaci, tła czy symboli. Całość prezentuje się dosyć kuriozalnie.Czerpanie inspiracji z kultowych dzieł kultury jest zjawiskiem wręcz naturalnym. Książki, filmy, seriale, gry czy komiksy – we wszystkich tych formach wyrazu znajdziemy nawiązania do innych produkcji. Zazwyczaj odbywa się to w nieinwazyjny sposób, który wywołuje uśmiech na twarzy konsumentów. Problem zaczyna się w momencie, kiedy to inspiracja przeradza się w kopiowanie. Wtedy przestaje być przyjemnie.Jeśli jesteście fanem gier mobilnych, to z pewnością nie raz mignął Wam tytuł. Ten strategiczny tytuł nastawiony w głównej mierze na mikropłatności cieszy się ogromnym zainteresowaniem – został pobrany już bowiem ponad 10 milionów razy. W zdobyciu aż takiej popularności niewątpliwie pomagają mu reklamy nie mające zupełnie nic wspólnego z tym, jak prezentuje się faktyczna rozgrywka. To także (niestety) znormalizowana polityka wśród mobilnych twórców.Najnowsza promocja gry odbywa się jednak w sposób kuriozalny nawet jak na dzisiejsze standardy. Na portalu Reddit zamieszczono grafikę, która na pierwszy rzut oka wygląda jak… mobilna wersja Wiedźmina 3. Niestety –będącą bezczelnym plagiatem jednej z popularniejszych grafik prezentujących Geralta z Rivii.Ba! Zdecydowano się nawet na skopiowanie symbolu imitującego liczbę trzy. Nie mówię tu już nawet o czcionce czy pozie i wyglądzie postaci widocznej na reklamie. Oczywiście wszystko to nie ma nic wspólnego z marką Wiedźmin. Społeczność graczy od niemalże doby publikuje śmieszne komentarze na temat tego „tworu”.– to wyłącznie kilka z określeń, którymi nazwano postać widoczną na plagiacie promującym grę Rise of the Kings. Trudno przewidzieć czy sprawą zajmie się sam CD Projekt. To bowiem nie jest pierwszy raz, kiedy chińscy deweloperzy decydują się na jawne skopiowanie elementów należących do innych korporacji.Źródło: Reddit