Granie w chmurze od Xboxa coraz popularniejsze. Microsoft chwali się wynikami usługi

Microsoft opublikował właśnie materiał na temat popularności usługi Xbox Cloud Gaming. Wszystko wskazuje na to, że cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników – zwłaszcza jeśli porównamy obecne wyniki do tych zeszłorocznych oraz dostępność na coraz pokaźniejszej liczbie urządzeń. Jak natomiast prezentują się konkretne liczby?



Xbox Cloud Gaming coraz popularniejszą usługą

Trudno nie odnieść wrażenia, że Microsoft ostatnimi czasy dosyć intensywnie inwestuje w technologię umożliwiającą granie w chmurze. Ta alternatywa dla tradycyjnej zabawy jest dostępna chociażby w formie usługi



Niektórzy nie mają z nią jakichkolwiek problemów i chwalą brak opóźnień czy jakość obrazu. Część osób natomiast nie widzi sensu przy uruchamianiu bardziej wymagających produkcji przy większej rozdzielczości – tu pojawiają się narzekania na niezbyt zadowalającą ostrość tekstur. Sporo użytkowników zwraca także uwagę na obecność konkurencji w postaci



Microsoft natomiast wydaje się niezwykle dumny z rozwoju Xbox Cloud Gaming. Opublikowany właśnie filmik stanowi podsumowanie ostatnich miesięcy w zakresie postępów prac nad usługą. Catherine Gluckstein (dyrektorka działu produktu) oraz Kevin LaChapelle (dyrektor działu platformy) poinformowali nie tylko o „świetnych ocenach” społeczności, ale o znaczącym wzroście zainteresowania samym pomysłem gamingu w chmurze.



Okazuje się, że czas spędzony w Xbox Cloud Gaming zwiększył się o blisko 1800% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku. Powodów tak drastycznej zmiany można doszukiwać się nie tylko w aktualizacjach czy powiększaniu bazy obsługiwanych urządzeń, ale również dostępności w pokaźniejszej liczbie państw. Nie można także zapominać o udostępnieniu gry Fortnite za pośrednictwem XCG – z tej opcji skorzystało aż 4 mln konsumentów. To niewątpliwie świetny wynik.



Trudno na ten moment oszacować czy tzw. cloud gaming zdetronizuje w najbliższym czasie tradycyjne podejście do grania w produkcje wideo. Osobiście jestem zdania, że wszystko to zależy od rozwoju infrastruktury sieciowej na poszczególnych rynkach – na razie nie wszyscy konsumenci mają nawet możliwość spróbowania możliwości oferowanych przez Xbox Cloud Gaming.



Źródło: Microsoft