EA zablokowało opcję zarabiania na modach do The Sims 4

Co zmotywowało wydawcę do podjęcia takiej decyzji?

Nadchodzi kres płatnych modyfikacji do The Sims 4

Electronic Arts poinformowało o zmianach dotyczących podejścia do płatnych modyfikacji tworzonych przez społeczność. Zarabianie na tego typu projektach stało się właśnie nielegalne, co wywołało głośną dyskusję wśród graczy – część z nich nie zgadza się z decyzją wydawcy, lecz nie brakuje także osób jej przyklaskującym. O co dokładnie chodzi?Większość producentów oraz wydawców gier zabrania czerpania korzyści finansowych z fanowskich tworów. Jest to polityka dosyć zrozumiała, która zazwyczaj jest w interesie zarówno samych deweloperów, jak i konsumentów. Wyjątkiem od reguły była do tej pory franczyza The Sims, gdzie płatne modyfikacje stanowiły jeden z podstawowych budulców społeczności. Właśnie nastał kres tego nietypowego stanu rzeczy.Electronic Arts opublikowało właśnie artykuł o nazwie „The Sims 4 – Mody i aktualizacje gry” , gdzie zawarto najnowsze zmiany w podejściu do fanowskich projektów. Mowa tu tak naprawdę o dwóch kluczowych nowościach – przede wszystkim, gracze nie mogą już promować swoich modyfikacji w sposób sugerujący, że są one wspierane przez (lub powiązane z) The Sims, Maxis lub Electronic Arts.Tym samym(w tym także „plumboba", czyli kultowego zielonego kryształu) oraz projektów graficznych do promowania własnych modów. Nadal jednak można wspominać, że dany twór jest przeznaczony dla gry The Sims 4 i/lub dla konkretnego dodatku. Wszystko dlatego, iż zespół odpowiedzialny za markę nie chce być kojarzony z np. złymi lub szkodliwymi projektami – te nie są bowiem przez nikogo weryfikowane oraz akceptowane.Najgłośniej zrobiło się jednak o drugiej zmianie.Ich twórcy nie mają prawa sprzedawać swoich przedsięwzięć, licencjonować ich oraz wynajmować za opłatą (np. w formie subskrypcji). Tyczy się to również systemu mikrotransakcji wewnątrz tego typu produkcji - jest on kategorycznie zakazany. Warto jednak zaznaczyć, że społeczność nadal może uzyskiwać dochód poprzez pasywne reklamy i darowizny.