Lubisz nowoczesność wymieszaną z retro? Platformówka Pole za darmo na Steam

Od kilku, a w zasadzie nawet kilkunastu lat, styl retro w grach przeżywa rozkwit. Pixelart jest podstawą dla wielu produkcji niezależnych studiów, choć czasem sięgają po niego nawet nieco większe firmy. Podobnie jest z elementami rozgrywki nawiązującymi do minionych czasów. Jeśli lubicie takie klimaty, to zapewne spodoba się wam platformówka Pole, którą możecie aktualnie odebrać zupełnie bezpłatnie na platformie Steam.



Świeża retroplatformówka 2D rozdawana na Steam, odbierz Pole bezpłatnie tylko do godziny 19:00

To niedawno wydany tytuł autorstwa Iuvenis Studios i Mobul Tek LLC. Platformer w stylu nawiązującym chociażby do gier z NES. Składają się na niego 22 poziomy w świecie, który podczas eksploracji przeistacza się z 2D do 3D, ma też w zasadzie kilka styli graficznych. Podobnie jak w przypadku starych produkcji, podstawy rozgrywki są proste, ale dojście do perfekcji może zająć sporo czasu.





Jeśli jesteście zainteresowani bezpłatnym odebraniem tej pozycji, to musicie się spieszyć. Promocja z Pole dostępna jest tylko do dziś (wtorek 2 sierpnia) do godziny 19:00. Normalnie produkcja jest sprzedawana w cenie 71,99 złotych na platformie Steam. Aby stać się jej posiadaczami bez wydawani ani grosza, musicie wejść na jej kartę produktu Pole na Steam pod tym linkiem i po zalogowaniu się na swój profil, dodać ją do waszej biblioteki. Alternatywnie możecie poszukać Pole w dziale sklepu launchera Steam (pobierz z naszej bazy).



Zobacz również: Republique za darmo w wersji VR i tradycyjnej. Odbierz na Steam i w Oculus Store



Źródło i foto: Steam / Iuvenis Studios Jeśli jesteście zainteresowani bezpłatnym odebraniem tej pozycji, to musicie się spieszyć. Promocja z Pole dostępna jest tylko do dziś (wtorek 2 sierpnia) do godziny 19:00. Normalnie produkcja jest sprzedawana w cenie 71,99 złotych na platformie Steam. Aby stać się jej posiadaczami bez wydawani ani grosza, musicie wejść na jej kartę produktui po zalogowaniu się na swój profil, dodać ją do waszej biblioteki. Alternatywnie możecie poszukać Pole w dziale sklepu launcheraŹródło i foto: Steam / Iuvenis Studios

Szybka promocja, musicie się spieszyć.